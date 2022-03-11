【污水陽性】6區11萬名居民獲派快速測試包　涉荃灣珀麗灣、北區景盛苑及欣盛苑

▲ 市民核酸檢測。（梁偉榮攝）

政府今日（11日）表示，觀塘、荃灣、元朗、大埔及油尖旺區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

快速測試



當區的民政事務處將會由明日起陸續向以下地點約11萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過11萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者:

觀塘區－油塘邨及油麗邨

荃灣區－珀麗灣

元朗區－天瑞（一）邨、天瑞（二）邨及天愛苑

大埔區－頌雅苑

北區－花都廣場、景盛苑及欣盛苑

油尖旺區－亮賢居、富安大廈及界限大樓

於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

【TOPick診症室】確診者親述改善徵狀止痛法 專家教3招紓緩染疫精神壓力

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐