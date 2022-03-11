【大S再婚】大S媽否認咒罵女婿　態度軟化大讚具俊曄夠義氣

大S徐熙媛日前突然宣布與韓星具俊曄結婚，丈夫具俊曄亦在3月9日到台灣「接新娘」。現在具俊曄正在防疫旅館接受隔離，待出關後可以與大S見面。

可是，再婚消息一傳出後，有指大S的黃春梅不滿女兒瞞婚，到登記後才向她交代，令母女冷戰，由此有指大S媽拒絕見女婿。

此外，她在前天深夜（3月9日）在個人社交平台連續上載兩張雞的照片，大罵「吵吵吵」，還嗆「不要來強（搶）我的女兒、兒子，我啄死你……」，似在網上借「雞圖」暗指有人搶走她的女兒。

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讚具俊曄有義氣

不過事件到今日（3月11日）有所變化，大S媽接受台灣媒體訪問，被問是否討厭具俊曄，她回應：「我不會隨便討厭任何一個人。」至於她為何之前寫「不要來強（搶）我的女兒」？她巧妙地回答指這是公雞所說，不是她說。

至於對具俊曄的印象，大S媽說：「他和熙媛、熙娣差不多同期出道，當時他很棒，另一個搭檔出車禍，他都不離不棄，很有義氣。」

被問具俊曄結束隔離後，她會願意見對方？S媽沒有正面回答，但也沒有閂閘，回應稱：「我不知道。」

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暗示等女兒約食飯

可是有因為今次大S瞞婚，令母女沒有再溝通，大S媽更曾揚言：「只要我女兒（大S）一天不跟我道歉，我就一天不見他（具俊曄）。」但到今天，大S媽態度軟化表示：「我不會跟孩子計較的。」

因為過往母女每周都約會一天一起吃飯，S媽對此說：「她（大S）有約，我才去，她又沒約我。」似在暗示女兒讓步，立即可以破冰。