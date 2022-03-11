  • 25°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大S再婚】大S媽否認咒罵女婿　態度軟化大讚具俊曄夠義氣

娛樂 15:57 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

大S徐熙媛日前突然宣布與韓星具俊曄結婚，丈夫具俊曄亦在3月9日到台灣「接新娘」。現在具俊曄正在防疫旅館接受隔離，待出關後可以與大S見面。

可是，再婚消息一傳出後，有指大S的黃春梅不滿女兒瞞婚，到登記後才向她交代，令母女冷戰，由此有指大S媽拒絕見女婿。

此外，她在前天深夜（3月9日）在個人社交平台連續上載兩張雞的照片，大罵「吵吵吵」，還嗆「不要來強（搶）我的女兒、兒子，我啄死你……」，似在網上借「雞圖」暗指有人搶走她的女兒。

最新影片推介：Jeremy專訪

讚具俊曄有義氣

不過事件到今日（3月11日）有所變化，大S媽接受台灣媒體訪問，被問是否討厭具俊曄，她回應：「我不會隨便討厭任何一個人。」至於她為何之前寫「不要來強（搶）我的女兒」？她巧妙地回答指這是公雞所說，不是她說。

至於對具俊曄的印象，大S媽說：「他和熙媛、熙娣差不多同期出道，當時他很棒，另一個搭檔出車禍，他都不離不棄，很有義氣。」

被問具俊曄結束隔離後，她會願意見對方？S媽沒有正面回答，但也沒有閂閘，回應稱：「我不知道。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

暗示等女兒約食飯

可是有因為今次大S瞞婚，令母女沒有再溝通，大S媽更曾揚言：「只要我女兒（大S）一天不跟我道歉，我就一天不見他（具俊曄）。」但到今天，大S媽態度軟化表示：「我不會跟孩子計較的。」

因為過往母女每周都約會一天一起吃飯，S媽對此說：「她（大S）有約，我才去，她又沒約我。」似在暗示女兒讓步，立即可以破冰。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大S再婚】復合至結婚單靠視像接觸　具俊曄與徐熙媛廿多年沒見面
18:57 2022/03/08
【大S再婚】復合至結婚單靠視像接觸　具俊曄與徐熙媛廿多年沒見面
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
15:36 2022/03/09
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
【大S再婚】具俊曄到達台灣住頂級防疫酒店　隔離10日至少花逾2萬元
17:21 2022/03/09
【大S再婚】具俊曄到達台灣住頂級防疫酒店　隔離10日至少花逾2萬元

你可能感興趣

【大S再婚】復合至結婚單靠視像接觸　具俊曄與徐熙媛廿多年沒見面
18:57 2022/03/08
【大S再婚】復合至結婚單靠視像接觸　具俊曄與徐熙媛廿多年沒見面
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
15:36 2022/03/09
【大S再婚】具俊曄抵達台灣接受隔離　徐熙媛丈夫親解光頭30年之謎
【大S再婚】具俊曄到達台灣住頂級防疫酒店　隔離10日至少花逾2萬元
17:21 2022/03/09
【大S再婚】具俊曄到達台灣住頂級防疫酒店　隔離10日至少花逾2萬元
徐熙媛 娛樂人物職業 演員 爸媽心聲 家庭關係

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
20:10 2022/03/10
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡
16:43 2022/03/10
【死亡個案】公立醫院昨增180名患者離世　48歲無長期病患男士敗血病後死亡