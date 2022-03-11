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【死亡個案】24歲男患者死亡嘔吐、抽筋入院揭染疫　公立醫院再多196人死亡

社會 16:42 2022/03/11

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，今日（11日）新增共18,888宗核酸確診個案，10,493宗經網上平台呈報，共新增29,381宗個案。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理何婉霞）表示，現時共有9,760名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。過去24小時有79名病人情況危殆，122人情況嚴重，76名病人於深切治療病房留醫。

有196人染疫後於昨日離世，包括127男69女，年齡介乎24歲至107歲，當中155人屬60歲以上長者；113人居住於院舍；148位沒有接種疫苗，34位已打一針，12位已打兩針，2人打三針。由於數據滯後，2月28日至3月9日再有98名病人離世，包括59男39女，年齡介乎34歲至100歲。

何婉霞表示，昨日較年輕死者中，大部分有長期病，詳情如下：

  • 24歲男子，患有先天性遺傳綜合症，住院舍，入院前嘔吐抽筋，送急症室後檢測陽性，其後情況轉差，3月10日離世

另外有其他較為年輕的病人離世，包括50歲女子、52歲男子、57歲男子、58歲男子、59歲男子，他們均住院舍，大多為長期病患，長期臥床須他人照顧，當中有人須洗腎，本身因長期病患過身。

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記者：黃穎津

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