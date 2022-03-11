【第五波疫情】新增確診個案合共29,381宗　18,888宗屬核酸檢測確診個案【不斷更新】

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（11日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

今日公布確診及陽性個案包括18,888宗核酸檢測確診個案，快測平台接獲10,493宗呈報，合共29,381宗。

【16:58】港大研究發現病毒可透過倉鼠傳人，歐家榮稱去年底寵物店爆發時已聯同漁護署作出相應措施應對，目前再無發現Delta病毒，但當局會密切注視情況。

【16:50】歐家榮稱，目前疫情未算回落，從封區檢測發現社區仍有無數傳播鏈，顯示有熱點社區傳播，維持預防社交老距離措施，預防反彈。詳情即睇【下一頁】

【16:48】對於伊利沙伯醫院被指出現遺體塞爆病房情況，何婉霞解釋指，有關相片都是較早前情況，很多都已經處理。詳情即睇【下一頁】

【16:44】新增13間院舍出現爆發，涉及9間安老院，4間殘疾院舍，合共295宗個案，包括有262名院友及33名員工。累計第五波疫情有731間院舍出現爆發，過去兩周佔全港所有院舍91%。詳情即睇【下一頁】

【16:42】有196名病人昨日離世，包括127男69女，24歲男病人本身有先天性遺傳綜合症。詳情即睇【下一頁】

【16:30】第五波疫情累計3,231人死亡，死亡率0.51%

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記者：蘇文軒