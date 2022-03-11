【兩會2022】人大通過修改港區人大選舉　僅選委可以投票

▲ 人大通過修改港區人大代表選舉辦法。（新華社）

全國人大會議今早在北京閉幕。會上通過《中華人民共和國香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）》，修改港區人大代表選舉辦法。

根據草案，負責選出港區人大代表的選舉會議，會以1,500人選舉委員會作為主體，以反映愛國者治港，而草案亦規定，選舉會議會以有選委會中的中國公民組成。

草案以2751票贊成、3票反對、3票棄權、1人未按表決器，獲得通過。全國人大委員長栗戰書稱，會議取得的成果，展現了在全面建設社會主義現代化國家、推進國家治理體系，以及治理能力現代化新徵程上，黨和國家事業取得新的重大成就。

他又提到，今屆人大履職還有一年時間，要一如既往、善始善終，保持永不放鬆、永不懈怠的精神狀態，認真履行職務，在崗位上作出新的更大成績。

全國人大常委譚耀宗指，一般而言，新一屆港區人大選舉會於今年12月初舉行，明年1月完成換屆，而現時距離12月還有時間，需要聽取各方面意見，會適當時候決定是否再參選。

今屆36名港區人大是由選舉會議投票產生，當時的選舉會議成員包括特首、港區全國政協、選舉委員會的中國公民，以及上屆選舉會議成員，當中包括約300名泛民人士。以2017年港區人大代表換屆時為例，當時的選舉會議成員逾1,900人。

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責任編輯：陳宛彤