【派錢1萬】澳門政府宣布再全民派錢　每名永久性居民獲派1萬元

▲ 澳門政府向每名永久性居民派1萬元。（資料圖片）

澳門政府今日（11日）宣布，《2022年度現金分享計劃》繼續按過往2年提前發放的做法，將於4月1日起分批發放，其中，每名永久居民1萬澳門元，非永久居民則可獲6,000澳門元。

當地指，本年度現金分享計劃共涉及永久性居民約697000人，非永久性居民約42000人，涉及的總開支約為72億3千萬澳門元。在本年度現金分享款項發放安排方面，特區政府決定按以往兩年提前發放的做法，於今年4月起依次發放。

行政會發言人、行政法務司司長張永春表示，本年度現金分享的發放規則與去年相同，敬老金受益人首先經自動轉帳收取；已登記以自動轉帳方式領取者於4月6日收取；劃線支票於4月12日起分5週寄出，最遲寄出日期為5月13日。

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責任編輯：余思嵐