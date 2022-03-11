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【城市規劃】市建局向旺角山東街/地士道街業主發收購建議 　呎價逾1.8萬元

社會 16:25 2022/03/11

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（市建局網站提供圖片。）

市建局今日（11日）宣布，向旺角山東街／地士道街發展計劃的物業業主發出收購建議，收購建議呎價為實用面積每平方呎1.83萬元，是假定為同一地區七年樓齡的重置單位呎價。

局方指，本項目合共涉及170多個業權，市建局現行的物業收購準則（住宅及非住宅）適用於本項目。在疫情的影響下，為讓業主有充裕時間考慮收購建議，及在安排物業的買賣事宜上更具彈性，將收購建議的有效期由以往一般60天特別延長至90天。若業主在處理物業買賣事宜上遇到不便或困難，市建局會按個別情況處理，並提供適切的協助。

局方又稱，會以本項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位（「新發展項目」）或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給住宅自住業主現金補償及特惠津貼以外的選擇，會稍後另函提供詳情給自住業主考慮。

當物業收購手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。

旺角山東街/地士道街發展項目前年10月開展，地盤總面積約3.01萬平方呎，初步建議住宅樓面面積約13.4萬平方呎，興建約300個住宅單位，同時會預留近3.07萬平方呎樓面面積作政府、機構及社區設施用途，以及近2.7萬平方呎樓面面積作商業或零售用途。

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責任編輯：余思嵐

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