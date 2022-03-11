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【院舍爆疫】新增13間院舍爆疫涉295宗確診　累計91%院舍出現個案

社會 16:56 2022/03/11

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新增13間院舍爆疫，共涉及295宗確診當中262名屬院友。（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，今日（11日）新增13間院舍出現確診個案，涉9間安老院舍及4間殘疾院舍，共涉及950名確診，當中262名屬院友，餘下33名屬院舍員工；累計731間院舍出現確診個案，佔整體91%，過去2周爆疫的院舍共有410間，佔整體51%。累計有23,400名院友染疫，佔整體31%；61,000名職員染疫，佔整體20.4%。

殘疾院舍方面，累計有253間爆發，佔整體75%，過去2周爆疫的院舍共有164間，佔整體49%。累計有6,380名院友染疫，佔整體35%；2,350名職員染疫，佔整體22%。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會，交代最新疫情。

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記者：陳麗娜

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