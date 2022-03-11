【酒店活動】半島酒店慶聖博德日推愛爾蘭節日菜單　每位$468嘆午市套餐＋愛爾蘭下午茶

▲ 半島酒店會推出節慶活動和特色菜單，慶祝愛爾蘭國慶聖博德日。（圖片由酒店提供）

適逢愛爾蘭國慶聖博德日，半島酒店推出節慶活動和特色菜單，半島酒店的外牆將於3月17日亮起綠色燈光，提供打卡熱點之餘，還提供愛爾蘭節日菜單予客人。

半島酒店指綠色燈光的外牆光，配以三葉草形狀的燈光效果作點綴，除祝賀愛爾蘭國慶外，亮燈活動亦旨在向在港暫未能回國慶祝的愛爾蘭居民以示敬意。

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愛爾蘭節日菜單和小酌

為慶祝愛爾蘭國慶，半島酒店於3月14至17日推出愛爾蘭為靈感的午市套餐，包括三葉草沙律配煙三文魚及愛爾蘭芝士、馬鈴薯捲心菜泥湯配煙肉、黑啤酒燉牛肋骨伴馬鈴薯及胡蘿蔔（另加98港元）、以及特色甜點矮精靈帽（士多啤梨羅勒配雲呢拿威士忌慕斯）。

午市套餐價格：每位468港元，另收加一服務費。

半島酒店指大堂茶座主廚何國雄師傅，將半島經典下午茶重新演繹，設計多款愛爾蘭風味美食，鹹點有脆炸英式血腸、菠菜班戟卷配蟹肉、牛油果及魚子醬及經典青瓜三文治。

甜點方面有威士忌忌廉及杏 仁千層蛋糕、燴青蘋果蛋糕、香蕉及朱古力撻、檸檬牛奶甜酒芝士蛋糕及愛爾蘭威士忌手工朱古力，以及烘鬆餅配奶油忌廉及果醬。

愛爾蘭節日下午茶價格：每位448港元，兩位798港元，另收加一服務費。

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客人可另加188港元搭配由首席調酒師簡方泓（Francois Cavelier）調製、以都柏林最著名的酒吧區命名的 “Temple Bar” 雞尾酒，以愛爾蘭威士忌、查特酒、黑櫻桃、甜瓜和青檸精華調配而成，味道清爽，果味濃郁。

亦有另一款無酒精飲品 “O'zu Tonic”（168 港元），，以柚子汁、橙汁和西柚汁搭配地中海湯力水調製而成，最後以薄荷葉點綴，味道清新。

聖博德日「半島賞心之旅」

半島酒店亦有提供「半島賞心之旅」，由即日至2022年6月30日，客人可以每房每晚3,388港元入住豪華客房，除可於大堂茶座享用雙人早餐外，更可獲享每房668港元的酒店消費額。

預訂日期：至2022年3月31日

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責任編緝：蕭雅文