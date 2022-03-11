【提早暑假】教聯會將派1萬張流動數據卡　盼基層學生放假期間可在網上學課外知識

▲ 教聯會將派1萬張流動數據卡。（教聯會提供）

本港疫情嚴峻，全港學生早前暫停面授課，並將提早至3至4月放暑假。教聯會、香港科技創新教育聯盟及香港科創義工聯盟向基層學生免費派發一年有效期、總流量達120G的4G流動數據上網卡，涉及1萬張。

教聯會說，獲中手遊科技集團有限公司及中國移動香港有限公司的贊助，推出1萬張上網卡，希望通過捐贈數據卡，減輕基層家庭的上網費用負擔，舒緩經濟壓力；亦可以在放假期間，在網上學習不同的課外知識，做到「停課不停學」。

教聯會又說，有關宣傳推出後，學校反應熱烈，紛紛透過網上登記領取，現正努力爭取各方的支持，希望未來有更多物資可以提供給學校，惠及有需要的學生。

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責任編輯：黃悅晴