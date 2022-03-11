【公務員復工】消息：康復公務員一旦「復陽」 毋須隔離檢疫可如常上班

▲ 消息指公務員事務局發內部電郵更新公務員復工安排。

本港第5波疫情持續，不少人確診康復後再驗出對病毒呈陽性。消息指，公務員事務局今（11日）發內部電郵更新公務員復工安排，指在今波疫情下，被視為新冠肺炎康復者的人士，他們不會再次被視為密切接觸者或確診者，即相關人士不論核酸檢測或快速測試如再檢驗出陽性，均可以如常返回工作崗位，各部門主管可因應個別情況作相關安排。TOPick正向公務員事務局查詢。

根據目前衞生防護中心對新冠肺炎康復者的定義，打齊2劑疫苗者，在採樣陽性當日起計第0日，至第6及第7日連續兩日以快速檢測呈陰性；而未接種2劑疫苗確診人士，在14天快速檢測陰性便完成隔離，如仍呈陽性，須每日檢測直至呈陰性。

▲ 消息指公務員疫情下再感染者可如常工作。（資料圖片）

據了解，根據現時公務員更新復工安排，一旦有染疫公務員再驗出陽性，或者出現「復陽」情況，不需要隔離檢疫，都可以返工。

有公務員擔心，「即使是感染Omicron變種病毒的康復者，亦有機會重複感染」，若如常上班恐具傳播力，而且目前快速測試陽性者不用再經核酸測試，質疑當局不會知道「復陽」者體內的病毒載量，難以判定屬殘餘病毒或再次感染。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮日前在疫情記者會上被問到相關情況，他指中心現時未掌握今波疫情中，本港有沒有市民出現二次感染情況，但有市民在首4波疫情中招後，在今波疫情再次確診，中心暫只會視相關情況為再次感染。

公務員事務局早前亦更新檢測安排，若公務員及家人均確診，而該公務員至符合復工準則當天測試結果已為陰性，無須等同住者陰性亦可上班，詳情請看：下一頁。

本港今日新增確診個案合共29,381宗，當中18,888宗屬核酸檢測確診個案，公立醫院再多196人死亡，年紀介乎24至107歲，詳情請看：下一頁

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記者：鄧凱文