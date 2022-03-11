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【兩會2022】譚耀宗：中央期望香港首要任務是管控好疫情　陳勇：再次給香港「定心丸」

政治 16:26 2022/03/11

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全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

全國人大會議今日閉幕，國務院總理李克強出席記者會表示，當前香港疫情形勢嚴峻，中央政府每天都在關注香港疫情發展，強調港府要負起抗疫的主體責任。全國人大常委譚耀宗認為，李克強的回答與中共總書記習近平重要指示，以及副總理韓正的講話內容基本一致，體現中央精神，期望香港首要任務是管控好疫情。

譚耀宗指，李克強講話的重點是防疫抗疫工作，中央亦鼓勵無論特首、特區政府和全體公務員都要齊心協力，香港市民要積極配合政府的措施。現階段提意見有好處，但過多責備、埋怨及攻擊，對於現時做好防控疫情方面未必有幫助和好處。

對於李克強並提及本港民主政治發展，譚耀宗認為，中央已有一段時間強調特區政府要發展經濟、改善民生，這樣才對本港最有利。目前世界經濟競爭激烈，不利用原有優勢和中央支持繼續發展，將會不進則退。

港區全國人大代表陳勇表示，中央所做的一切再次給了香港「定心丸」，讓香港深信有中央的支持和香港政府履行主體責任的落實執行，香港定能戰勝疫情。

他認為，多位領導人會上勉勵港區代表全力支持特區政府統籌謀劃香港長遠的發展，再次反映了「一國兩制」是中央堅定的長遠國策，人大必須支持落實中央對港全面管治權及堅定落實「愛國者治港」，更有助於「一國兩制」在港行穩致遠。

另一港區全國人大代表陳亨利表示，充分體會到國家「以民為本」的精神，又全國人大委員長栗戰書委員長所言，履職尚有一年時間，港區人大代表將一如既往、永不懈怠，認真履行職務，協助香港抗疫，為國家、為香港謀發展。

他續指，只要香港團結齊心，專注發展經濟及民生，把握「金融」、「創科」兩大機遇，專心做實事，相信傳統產業亦可以結合創科，融入大灣區，再創新機遇。

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責任編輯：陳葆琳

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