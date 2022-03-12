【居家運動】林芊妤助家長紓緩全天候困獸鬥　Coffee教做15分鐘15式簡易親子運動

▲ Coffee與兒子示範15分鐘內能完成的15式簡易親子運動。

第五波疫情爆發以來，很多地方暫停營業，一家大細都要留在家中防疫，加上暑假提早至3至4月放，家長為仔女安排放電活動時大感頭痛。拍開運動片的靚媽林芊妤（Coffee），今次聯同3歲兒子翟德彥（翟伯伯）拍攝親子運動片，一口氣教大家在15分鐘內完成15個簡單動作。

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在YouTube擁有150萬訂閱的Coffee，所拍攝的運動教學片都大受歡迎。日前Coffee上載一段「15分鐘 親子運動+拉筋」影片，片中她與兒子翟伯伯一齊做運動，並表示明白父母要24小時跟小孩困獸鬥也很辛苦，希望自己的影片能幫助父母教小朋友做運動放電。

做運動期間，小朋友扭計都很正常，Coffee於中途見囝囝做到無電，都要出動雪糕獎勵去氹仔。Coffee笑言與囝囝做運動的過程有點胡鬧，但都要多作鼓勵，建議家長不必強逼小朋友一齊做，可以自己一邊做，一邊鼓勵小朋友跟上，小朋友會慢慢做得到。

▲ Coffee與仔仔一齊示範親子運動。（影片截圖）

Coffee在影片中教導了15個運動動作，包括原地跑（30秒）、大字跳（20次）、向右彎腰伸直手（10次）、向左彎腰伸直手（10次）、雙手向後打圈（10次）、山式向前彎腰（10次）、雙手舉高原地跳（60秒）、左右扭動臀部（60秒）、鴨仔跳（20次）、獅子式（10秒）、蝴蝶式（10次）、青蛙式（10次）、下犬式（10秒）、貓式（5秒）、樹式（左右腳各5秒）。

點擊圖片即睇15個動作做法︰

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責任編輯︰王明芳