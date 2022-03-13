【居家隔離】港媽確診後居家隔離十幾日康復 嚴守11規條力保丈夫子女免中招

▲ 港媽確診後居家隔離十數天康復， 嚴守11規條力保丈夫子女健康免中招。

本港確診數字持續高企，雖近日有回落跡象，但仍不可鬆懈。不少家庭有一人染疫後便全軍覆沒，但仍有家長在做足防護下讓家人成功避免感染。日前有染疫後康復的媽媽在facebook 發文分享居家隔離日常，稱在經過了十數天在家隔離，家人並無因而被傳染；又詳分衣、食、住、行四方面，列出需要注意的情況。

四人同住 一人房間隔離

港媽表示，自己一家三口及工人，女兒沒有接種疫苗，自己打了一針復必泰疫苗，老公及工人則打了三針復必泰疫苗。而自己初起病徵為喉嚨痛，當晚已在房間隔離。因房內有獨立洗手間，因此十數天內沒有出房門也解決日常所需。除自我隔離外，家中大人都戴上口罩；而年幼女兒有可能會玩口罩，則不建議全日戴。

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嚴格管控「衣、食、住、行」

衣物方面，港媽會將自己衣物放在已束口的膠袋，送出房間洗前，會先浸1:49消毒液10分鐘，最後會在洗衣機内獨立清洗，不與其他家庭成員的衣物混在一起洗，尤其是自己的內衣褲及毛巾。另外，枕頭袋也隔天換洗。

飲食方面，奉行不共食原則。老公和女兒分開吃飯，小朋友要避免食大人的口水尾。而自己會安排三餐放在房門地下，待家人離開後才開門取走。

用餐完畢，餐具會先用洗潔精洗走自己的口水，而所有廚餘包括食剩的飯餸及湯渣、骨頭，都用膠袋包好，跟隨洗淨的碗碟送出房門，確保所有口水不會暴露在空氣中。同時需每日多喝暖水、量體溫。

居住習慣上，港媽指出如條件允許，最好是家裡有獨立房間及廁所可以與家人分隔空間。並做到6件事：

每次大小便的沖廁前後，要用消毒噴霧清潔坐廁，蓋上廁所板沖廁。

沖涼後，待所有水蒸氣散開，才讓其他家庭成員使用。

牙刷、牙膏、漱口杯及潄口水要分開放，不要共用。早晚漱口保持口腔清潔。

洗頭後不吹頭，等自然風乾。因患者吹頭時病菌有機會被吹到附近。如要吹頭，需要確保沒有家庭成員在附近。

把全屋的窗戶打開，保持空氣流通。

盡可能用1:49消毒液抹屋、抹地、抹玩具。

行動方面，港媽表示在隔離期間一定要自覺留在房間或家中，一切可以靠家人或鄰里提供補給。等過了7日，就算已基本康復，為免復陽，還是建議隔離足14日。為了家人平安，自己辛苦一點也很值得。心態方面，染疫後不要怨，要冷靜處理，積極面對，保持樂觀心境。

最後她又鼓勵道：

雖然嚴守防疫手段，但同一屋簷下仍會有交叉感染的可能。最重要是有信念，才有希望，希望才會來找你，一定要相信自己。其實只是一場感冒，体息7-14日，好返後又係一條好漢，無乜特別。

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責任編輯：羅嘉欣