【共渡難關】港大醫學院師生無懼疫情走進社區　冀與港人跨過艱難時刻

▲ （港大醫學院在Facebook專業影片截圖）

本港第五波疫情未止。港大醫學院社交平台日前推出一條片段，片中顯示港大醫學院的師生和畢業生走進社區，為檢測和隔離的市民服務，醫學院盼望一起戰勝疫境。

在片段的開始見到，學院內教授包括袁國勇等投入研究，為預防變種病毒大規模爆發，積極找出隱形傳播鏈，希望遏止病毒傳播。同時建立精準數學模型，精凖推算疫情發展。

另外，片段亦顯示醫學院成員在不同崗位照顧患者，訓練學生打針及採樣技巧，亦有逾400名師生走入社區檢測中心服務市民，希望陪伴港人跨過這個艱難時刻。

在接種新冠疫苗方面，學院關顧所有群組，增加疫苗接種中心，包括港怡疫苗接種中心為5至11歲兒童打針，約接種額提升至雙倍；而港大陸佑堂疫苗中心則優先為長者接種。

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記者：余思嵐