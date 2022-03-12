【940920】愛上《二月廿九》花心思製作應援物　劇迷欣賞劇組夠親民：與觀眾互動

▲ 喜愛《二月廿九》及《940920》的劇迷默言為劇組花心思製作應援物。

由羅嘉駿監製兼執導、劉俊謙、蔡思韵、吳海昕、徐天佑主演的ViuTV原創劇《940920》現正熱播，成功延續《二月廿九》的氣勢，繼續俘虜劇迷的心。

劇迷默言（ig@makwayne1103）很喜歡《二月廿九》及《940920》，既為劇集製作網站、海報等宣傳劇集，更親製多份禮物送贈劇組，甚有心思。

【940920】劉俊謙蔡思韵理性合作無壓力 吳海昕期待揭余家聰林楚凝神秘底蘊

▲ （受訪者提供）

默言跟TOPick表示看過《二月廿九》兩、三次，「有時二次創作便會看回精彩場面。近期也沒特別重温，沒有像其他Fans一樣看過很多遍，因為已經很入腦。」

看了近二十年穿越劇的她指：「來來去去都是大致上的橋段，而《二月廿九》並非在劇情上有很厲害的創新，能引起不少回響是因為可以從數個角度欣賞。」

【940920】吳海昕家人無限信任+從不施壓 Sofiee感激：有人相信就夠

▲ （受訪者提供）

製作應援物

默言透露：「當《二月廿九》播畢後，這兩年都不斷地製作不同物品去支持這部劇，一般（物品）如粉絲製作的海報需要製作一、兩天，如果是影片則需要數天，通常都很快手。」

她分享：「第一次製作的只是網上的簡單改圖及延續《二月廿九》的故事，之後就試了一段時間製作整2D小遊戲。因為自己的興趣也是拍攝，所以後期開始多了一些片段式的二創，例如模仿《940920》的預告片，還有製作了網站讓更多人了解劇集。」

最新影片推介：Jeremy專訪

直到去年，默言便開始構思一些實體禮物，「都想了一整年，（禮物）不斷增加，例如圖文書、筆記簿、啤牌、象棋、擺設等。設計上，例如USB造型來說，我會仿效劇中Ryan送給Yeesa的壽司去製作。」

她續指：「神聖幾何的Logo很型，所以加在《二月廿九》及《時間穿梭概論》的封面，不過比起其他Fans，我能力有限。」

▲ （受訪者提供）

演員表現

默言認為在《二月廿九》中，導演大膽起用「新人」，「以主角Yeesa演出者吳海昕來說，不止是擁有靚樣去吸引觀眾，她揣摩到角色初期的傻氣、可憐，通常這類角色容易惹人討厭，但她令觀眾同情及愛惜。」

她續指：「吳海昕的演技隨着劇情而一層層提升，得悉好友Fiona逝去的一幕的喊戲動人揪心，即使在北海道拍攝期間面對極寒的天氣及弄傷了腳，仍堅持拍攝跑戲，只是這種付出已經值得支持。」

▲ （受訪者提供）

她又提到張松枝，「以前在TVB常演二世祖、反派角色，以致早被定型是壞人。今次演辰叔，一個口是心非的爸爸是非常有突破，他在拍攝前為角色設計背景及造型，出來的效果令觀眾耳目一新。」

她談及飾演Fiona的李敏，「不得不承認《二月廿九》第一個哄動位是來自她與男友Jonathan（柯煒林飾）的對手戲。不論是二人談論做手術或失去BB的未來，短短數分鐘的醞釀可觸動觀眾情緒。據導演所說，他們是一Take過，出色的演技。」

妳說到老是常出現的岑珈其，「他在演藝路上不算新，近數年都有很多角色，覺得有看《教束》的觀眾都會喜歡他和這劇。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

拍攝及後製

《二月廿九》屬於少數將港劇以日劇方式拍攝的劇集，默言覺得：「在短短十集內能拍得言之有理，將角色刻畫好並打動人一點都不易。」

她稱此劇以刀仔鋸大樹的成本在短時間內拍出燒鵝質素，「無論攝影，剪接，調色，配樂，美術等都做得非常細緻，由其將香港人普通走過的一個地方亦拍得有美感。當然因為趕急及成本問題，尚有不少改善空間，不過他們已經交出超過100分的貨。」

她強調：「劇尾會列出所有幕後人員，這是一種尊重，大台最重視的只有監製及導演，其餘則只以『創作組』作代表。」

▲ （IG圖片）

與觀眾保持互動

默言覺得最難能可貴的是導演及部份幕後於播映初期已在討論區跟大家聊天，當網民發現劇中出錯後，他會馬上修改。甚至完劇後，亦會與演員們繼續住開Live，非常親民。」

▲ （ViuTV截圖）

最喜愛的

默言談到最深刻和最喜愛的一幕戲，「是會長余家聰犧牲及死前的數幕回憶，相對於從一而終的Ryan，觀眾更可看到會長的『成長』和真正內心。Ryan同樣為過Yeesa犧牲，卻都被他蓋過，造就Yeesa去到新時空時對他念念不忘。」

她最喜歡的角色是會長余家聰，「其實喜歡整個神聖幾何，喜歡團隊間待合作，他們一起研究好多事情。會長的性格好像很Cool很寸，但其實外冷內暖。」

她最喜歡的演員是劉俊謙，「很多人被他在《幻愛》所吸引，但我喜歡他舞台劇那種氣場。演會長的他很Charm，那種自信、冷靜，到後期時對Yeesa心動卻又收收藏藏、偷笑、尷尬......活靈活現出會長矛盾、外冷內暖的性格。」

▲ （網站截圖）

劇本改寫

默言會想將劇本改寫成Yeesa在會長死後沒去到新時空，「面對這個事實，因為有些事情是沒法改變，世界上沒有那麼咁多Happy Ending。記得當天播結局，曾有一刻是不滿意，覺得為何會變成意識穿越，而且Yeesa某程度上丟棄兩次死了人的世界，然後自己去到新時空好像沒發生事，但繼續內心不放過自己。」

她續指：「人生始終有遺憾不可以改變，如果Yeesa可以留在原時空，因為會長已死，不會有甚麼作家聰出現令她心思思，久而久之Ryan才真的可以與Yeesa在一起，但就不會有《940920》 的延伸了。」

▲ （《940920》劇照）

《940920》

默言說：「不少人都為Yeesa戲份減少而感到可惜，相信導演會考慮劇情是否需要，以及如何發揮該角色。」

她認為今次Yeesa是較難推進下去，「主線就是余家聰，而且劇情上，Yeesa穿越力量源自母愛御守，最後都能守護她的生命，所以任務完成在原時空，基本上不會再次穿越。」

她指：「Yeesa今次比較像是引導者，去跟作家聰分析夢境，亦希望她可以認真對待Ryan，最後兩個有好結局。」

▲ （《940920》海報）

觀看感

《940920》播至第五集，默言覺得角色設計跟想像中不同，「例如認為作家聰是個温文爾雅的作家，如今則是個花花公子般帶點咁嘅輕佻，令角色有少許惹人討厭。」

她又謂：「會長龜不及另一個時空多發揮，而今輯亦因為要談及兩個時空需時，因而直到第三集才到Ceci的角色穿越，比《二月廿九》慢了一點。」

她指岀：「會長聰與楚凝那條線符合預期吸引人有追看性，特別是當楚凝失去親人時的爆發，會越來越對角色的印象更深刻。」

默言感慨道：「終於可看見神聖幾何學會的成立過程，重新將《二月廿九》演繹岀來但又截然不同，就如老朋友回來了的感覺。《940920》中的照片很重要，而學會的合照和精神亦貫穿兩劇。」

另外，她很喜歡童年家聰，又大讚子明叔敬業好戲，並會繼續留意其他關鍵演員如朱柏康和未來的劇情發展。

最後，作為忠粉的默言希望：「大家多多支持《二月廿九》及《940920》，若未看過《二月廿九》可試試欣賞，看過的就重温細節，因為兩劇都有連結，亦可關注台前幕後，特別是導演，導演，導演！」

記者：梁樂欣