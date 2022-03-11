【酒店美食】半島酒店推「回味奧斯卡經典金曲」套餐　嘉麟樓8道花饌菜式「花香嚐味宴」

▲ 半島酒店推出不同的春日美食。（圖片由酒店提供）

春天將至，香港半島酒店推出一系列新餐單，為奧斯卡頒獎典禮展開序幕，酒店將推出「回味奧斯卡經典金曲」套餐，以及「Umami 嚐鮮味覺體驗」，讓大家感受春日季節的美食。

大堂茶座「回味奧斯卡經典金曲」

第94屆奧斯卡頒獎典禮將於香港時間2022年3月28日舉行，為奧斯卡頒獎典禮展開序幕，酒店將於三月份之逢星期五至星期日，以大堂弦樂為客人每週獻上不同年代的奧斯卡最佳原創歌曲，包括《我要高飛》(Fame) 、 《閃舞》 (Flashdance) 、《風月俏佳人》 (Pretty Woman) 及《鐵達尼號》 (Titanic)等。

客人同時可以品嚐餐廳主廚炮製的套餐，包括海鮮拼盤、主菜炭燒澳洲牛柳或烤蘇格蘭三文魚柳、美式芝士餅配鮮紅莓，及咖啡或茶。

套餐每位888港元（兩位起），另可加配188港元品嚐由首席調酒師 Francois Cavelier以白蘭地、苦艾酒、苦味利口酒及辣椒利口酒特別調製的 “Griffith Park” 雞尾酒 。

「回味奧斯卡經典金曲」套餐於推廣期內之中午12點至下午3點供應。

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大堂茶座「Umami 嚐鮮味覺體驗」

酒店指“Umami” 源自日語單詞，有「鮮味」的意思，呈現與甜、鹹、酸、苦截然不同的味覺體驗。由2022年4月1日至30日，客人可品嚐由餐廳主廚以日式烹飪手法及日本食材入饌的「Umami嚐鮮味覺體驗」。

菜式包括醃油甘魚配蘿蔔、海藻、日式高湯及香草油以及和牛面頰配醃舞菇、糖薑、燒苦白菜伴照燒汁等。設有單點及套餐以供選擇，品嚐前菜或主菜一份及雞尾酒一杯，每位388港元。

客人如欲提升餐飲體驗，可選擇價格為每位688港元的套餐，包括前菜、主菜、咖啡或茶，以及由首席調酒師Francois Cavelier以琴 酒、茴香酒、檸檬、希臘乳酪和醃黃瓜調製而成且充滿草本香氣的 “Tzatziki Sour” 雞尾酒。

大堂茶座經典下午茶

▲ （圖片由酒店提供）

酒店指主廚將於2022年4月1日至6月30日把半島經典下午茶重新演繹，包括炸黑布丁腸配烤蕃茄、 加冕雞撻配芒果酸甜醬、青豆凍湯配煙燻三文魚及三文魚籽以及燒牛肉包配酸青瓜、辣根 忌廉及香辣芥末。

甜點包括雪利酒果醬蛋糕、香蕉拖肥撻配焦糖煉奶、香蕉及鮮忌廉、外塞特郡蘋果蛋糕及檸檬牛奶甜酒芝士蛋糕及香草青瓜三文治及烘鬆餅配 奶油忌廉及草莓醬。

經典下午茶每位448港元，兩位798港元，客人另可加888港元品嚐 Kristal DauricusSchrenckii魚子醬或以180港元加配Deutz Cuvée Peninsula Brut香檳一杯。

嘉麟樓春日花饌

春天繁花綻放，香港半島酒店嘉麟樓之行政總廚林鈺明將於2022年3月7日至4月30日期間，以春暖花開為靈感，以花入饌，打造多款單點菜式，包括玫瑰花香芋碌鵝及子薑桂花繡球燈影牛肉。

主廚亦與餐廳茶藝師攜手設計八道菜「花香嚐味宴」配茶套餐，包括酥炸青瓜花金沙蟹鉗（配玉蘭花茶）及翡翠花膠玉環（配雲南不知年普洱玫瑰茶）。

單點花饌菜式價格為188港元至1,400港元，「花香嚐味宴」配茶套餐每位收費1,388港元。

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責任編緝：蕭雅文