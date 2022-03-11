【居家抗疫】提早放暑假WFH斷捨離好時機　收納師媽媽教路培養孩子自理規劃

▲ 一家人居家抗疫正是斷捨離好時機，收納師分享一些方法去培養孩子自理力。

隨著小朋友成長，家裡的物品越堆越多，在成為收納師前，我的家也一樣，一個600呎的空間放滿了一家四口及外傭姐姐的物品，客廳快連喘息的空間也沒有。但身為兩位小朋友的媽媽，總希望為孩子提供一個良好的成長環境，但面對疫情來襲，現在我們不論是工作、學習、玩耍、休息、飲食，都困在混亂的客廳和房間進行，又怎能有舒適的環境呢？因此要保持住所整潔，我們也要讓小朋友一起幫忙，共同維繫家庭的和諧。

不過也有不少家長給予孩子整理建議時，很容易是以成年人的理解方式，或是以指令的方法告訴小朋友，好像文具一定要放在指定櫃桶、已開封的食物要包好並放到廚房等，看似好簡單，但對於小朋友來說可能是違背了他們的使用習慣，或者步驟過多令他們感到困難而未能維持整潔。因此我們可嘗試與小朋友一同討論物品的使用習慣，好像一些每天都使用的文具，也不一定要放進櫃桶內，反而可考慮在書枱放置一個小筆筒，讓孩子每天使用的文具可輕易取出之餘，又方便擺放，最重要是減少擺放步驟，讓小朋友更輕易保持整理習慣。

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教導孩子把物品分類

除了要讓孩子收納時感到輕鬆外，我們也可以教導孩子把物品分類，並將同類的物品集中擺放。以文具為例，不論是畫筆、顏料、間尺等也可放在同一地方，一來可以讓孩子容易找到物品的地方，同時也讓他們記得自己擁在什麼物品，更可清晰了解物品的數量。當擁有過多同樣的物品時，更可讓孩子將物品轉贈給朋友，學習分享的美德。

最後，我們為孩子挑選收納工具時，也要考慮到小朋友的能力。好像是小朋友的藏書閣，書架的層數也要配合小朋友的高度，也可以隨著小朋友增高和需要加建書架的層數，增加他們收納的空間。如果他們需要與大人共用書架，那就要按高度同需要將層數清晰分配，這樣孩子才可以為自己的部分作打理。

整理收納不只是大人需要學習，因為整理不只是要改善空間的運用，更是要我們審視生活的現況，在溝通和了解的過程中提昇彼此的關係，而家長們更可藉著這個機會培養孩子的自理和規劃力。

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki