林鄭提拔「新人事」擔任新聞處長　改革政府文宣策略

▲ 特首林鄭月娥認為，職級相對較低的首長級公務員，更有創新精神、願意執行新政策，故任內事傾向晉升這些首長級公務員。（經濟日報資料圖片）

據了解，政府日前發出內部招聘通告，邀請首長級人員應徵政府新聞處處長，其中一個條件是現時須為「實任首長級薪級表第2點（D2級）或以上或同等職務」，意味非政務官（AO）亦可以競逐有關職位。

有政界中人指，2019年後，政務官李百全入主港台後大手整頓，可見林鄭今次內部招聘新聞處長，並不在意獲聘者由那個職系出身、年紀及資歷，最重要的是用人唯才，引入新思維，願意大刀闊斧改革新聞處，提升向大眾傳播政府訊息的能力。

位列D6級的新聞處處長一職，以往一貫由AO職系公務員出任。AO出身的上一任處長鄭偉源，去年底因健康問題離任後，當府罕有地未有交代接任人選，僅指「處長人選會適時公布」，由副處長吳綺媚暫時署任；而鄭偉源在休假不足一個月後，轉為出任「一帶一路」專員（同屬D6級）。

▲ 特首林鄭月娥在去年10月，發表今屆任內最後一份《施政報告》，當中表明檢討會高級公務員的選拔和聘任機制。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥在去年10月，發表今屆任內最後一份《施政報告》，當中表明檢討會高級公務員的選拔和聘任機制。其中，同屬D6級的公務員學院院長一職，當局早前同樣不限於AO競逐，邀請D3級或以上的公務員申請，更同時作公開招聘。

事實上，特首林鄭月娥曾私下批評，公務員有官僚作風，尤其是位列D8級的常任秘書長等，位列最高層級的AO。不過，林鄭同時認為，職級相對較低的首長級公務員，更有創新精神、願意執行新政策，故任內事傾向晉升這些首長級公務員，形容因為他們肯搏肯捱，藉此靠他們推動政策改變。

雖然今屆問責班子當中，有不少人是由公僕團隊，轉跑道改為加入「熱廚房」，但當中不少並非AO出身。

▲ 工務職系出身、機電工程署前署長陳帆，今屆升級擔任運輸及房屋局局長。

例如，工務職系出身、兩名機電工程署前署長（D5級），陳帆、薛永恆今屆先後升任局長，分掌運輸及房屋局和創新及科技局；正署任民政事務局局長的副局長陳積志，本身亦是出任民政事務總署副署長（D3級）。

另外，保安系統出身的入境處前處長曾國衞，更破格升任政制及內地事務局局長；而警隊前「一哥」鄧炳強，去年亦獲晉升為保安局局長。

▲ 本身是食物及衞生局常任秘書長的聶德權，2017年加入「熱廚房」擔任局長。（經濟日報資料圖片）

事實上，在任的13個政策局局長，今屆加入問責班子的，只有2人是AO出身，分別是公務員事務局局長聶德權，以及發展局局長黃偉綸，他們此前分別出任食物及衞生局和發展局的常任秘書長（D8級）。值得一提的是，聶德權在官場之中，一直被視為「林鄭愛將」。

至於其餘同樣有AO背景的，例如商務及經濟發展局局長邱騰華，已早在2011年出任局長至今；而今屆獲晉升為教育局局長的楊潤雄，亦已在上屆班子中擔任副局長。

▲ 商務及經濟發展局局長至今的邱騰華，早在2011年出任局長至今，而他亦同樣是AO出身。（經濟日報資料圖片）

經歷2019年反修例風波，以至自前年開始的新冠疫情，政府在發放訊息方面，一直備受外界批評。甚至林鄭在《施政報告》中，更罕有地不點名批評新聞處：「發布訊息的手法太守舊，而未能吸引社會注意或即時澄清巿民的疑慮。」

林鄭當時又表示：「已要求各司局長在新聞處處長和他的團隊配合下，更注重發放訊息和解釋政策的工作。」不知道日後新聞處換上新人掌舵後，又是否能夠真正接通社會，做好溝通和解說等工作呢？

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