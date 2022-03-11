【食用安全】台灣實測筷子清洗後含菌量驚人　有坑紋竹筷比馬桶蓋污糟8倍

第五波疫情持續嚴峻，不少市民留家抗疫減少外出，筷子飲食必不可少。台灣曾進行一項檢測，發現筷子經過清洗後的含菌量驚人，有坑紋的筷子比普通筷子的含菌量高出37倍。

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台灣東森電視台曾委託輔英科大保健營養系助理教授李政達，檢測不同材質的筷子清洗後的含菌量。李教授將筷子清洗乾淨後，再放入同一個乾碗機烘乾，然後在筷子上塗抹無菌水，接著把採樣放進試管，利用冷光儀檢測含菌量，發現木筷子、竹筷子、仿瓷筷子的含菌量均超標。

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李教授解釋，木質纖維類的物品有很多縫隙，即使經過清洗，很多食物殘渣如湯汁等仍會藏在縫隙裏面，成為微生物生長的溫床。

另有坑紋的筷子的含菌量比起普通筷子更多。李教授分別比較有坑紋和沒有坑紋的竹筷子，發現沒有坑紋的竹筷子含菌量為350個單位，而有坑紋的竹筷子含菌量高達1.3萬個單位，比前者高出37倍，若換成數字計算，即每克含10億以上細菌，亦比馬桶蓋骯髒7至8倍。

不使用公筷細菌可增909倍

而在疫情下，更應使用公筷，央視早前與專家進行實驗，比對使用及不使用公筷下，餸菜的菌落總數，發現兩組數據最多可差909倍！專家指出筷子會將細菌傳播，餸菜之間也會交叉污染，因此建議大家一定要使用公筷。

國家副食品質量監督檢驗中心專家劉洋指出，在不使用公筷的情況下，人體攜帶的細菌會透過筷子傳播到餸菜上，餸菜之間也會交叉污染：

夾了涼拌菜，又夾熱菜，會把涼拌菜上的細菌轉移到熟食的菜品上。因此建議大家一定要使用公筷，避免肉眼無法看到的細菌互相傳播。

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責任編輯：羅嘉欣