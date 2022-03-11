【第五波疫情】今波疫情錄3231宗死亡個案　死亡率增至0.51%

▲ 今波疫情累計錄3231宗死亡個案。(曾耀輝攝)

本港第五波疫情持續，今日（11日）錄得確診個案29,381宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日於記者會上分析今波累計死亡個案。

衞生防護中心分析，今波疫情累計錄3231宗死亡個案，死亡率為0.51％，分別涉及1813男1124女，年齡介乎11個月至112歲，中位數是85歲，當中有5人為兒童。

在18至59歲成年人中，死亡個案已增至114宗，佔整體死亡率的4.46％，而60歲或以上長者的死亡個案錄3078宗，即佔95.9%；其中為80歲以上長者錄2247宗，佔69.5%。

死亡個案接種疫苗方面，他指出有90.7%死亡個案沒有打針或只打一針， 80歲以上佔92.4%未完成接種。死亡個案當中，未打針或只打一針的死亡率為1.84%，而已打兩劑的死亡率為0.07%，兩者相差26倍。當中，80歲以上長者中，未打針或未完成接種的死亡率為11.7%，相比已打兩劑的死亡率2.55%，兩者相差5倍。

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記者：郭詩詩