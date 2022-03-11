【齊心抗疫】馬鞍山居民疫情下推出物資配對服務　組義工團向全家確診者派糧食檢測包

▲ 馬鞍山居民疫情下推出物資配對服務。

第5波疫情蔓延，不幸染疫的人士居家隔離，很有可能傳染給同住家人，而倘若政府派發物資有所滯後，難免陷入徬徨境況。一群馬鞍山居民為此自發組織「疫情下物資配對服務」，透過收集居民捐贈的物資，再由義工隊分發至全家確診導致物資嚴重短缺的的家庭。服務實行首日，有街坊慷慨捐出一車罐頭乾糧，也陸續有街坊主動報名做義工，發揮互助精神。

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Facebook專頁「馬鞍山人，馬鞍山事」周二（8日）發帖，公布一群馬鞍山居民組織推出「疫情下物資配對服務，向區內居民收集包括任何乾糧、罐頭、快速測試包等應急物資，但並不接受金錢、禮券、新鮮冷藏或濕貨捐贈，接收物資對象為因確診導致物資嚴重短缺的家庭，可在網上登記申請服務。

帖文稱，有關計劃仍在試行，物資供應十分不穩定，將無法保證所有申請者都能獲得服務，但表示會盡最大能力協助。而計劃的合作機構包括香港天使行動及鍾禮謙議員辦事處。

計劃在周三（9日）開始實行，區議員鍾禮謙當天上門派發物資，並在Facebook專頁描述情形。他表示起初跟其他團體商量配對計劃時，只是有想法雛型，一開始亦只有少量快測套裝，直至見到越來越來家庭填寫表格申請時，開始擔心會否無力協助他們。

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幸而有一位非常熱心的街坊捐出一車罐頭及乾糧，後來亦陸續收到不少街坊捐贈，也有街坊主動提出想幫手做義工。鍾禮謙表示十分多謝眾人：

如果無大家嘅捐贈，我諗我哋只係會派到快測套裝。好多謝義工幫手，每個義工嚟辦事處拎一拎物資，派一兩個點，好快就可以將物資送到街坊手上面。

但他坦言，第一日運行有許多地方未成熟，而且人手不足，導致晚上10時多才能將物資送到街坊手上。而他亦表示，物資依然十分短缺，尤其是乾糧罐頭，但也呼籲有需要的家庭可照樣尋求協助。最後他再次盛讚馬鞍山居民：

因為我知道馬鞍山人真係好有愛，有物資會分享，有力有時間會做義工幫手。社區之所以能自救，全都係因為有賴大家。

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責任編輯：羅嘉欣