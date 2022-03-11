【口罩小姐】亞軍「阿姨」素人媽媽入行圓夢　徐蒨寧選美心得「露三點」？【多圖】

ViuTV在今日（3月11日）宣布舉辦選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡擔任主持。

去年同樣由ERROR擔任主持的《最後一屆口罩小姐選舉》，分別由「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧及「細細粒」馮寶欣奪得冠、亞及季軍。

當中亞軍「阿姨」徐蒨寧接受TOPick訪問，講到知道舉辦《尾二一屆口罩小姐選舉》，直言令她回憶返晒嚟。

【尾二一屆口罩小姐選舉】ViuTV再辦口罩小姐競選 ERROR冧莊做主持【附參賽詳情】

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肩負亞軍使命

問參加這個真人騷比賽有何得與失？徐蒨寧稱沒有失：「我係一個素人媽媽毅然投身娛樂界，我諗失就應該無乜。」

然後阿姨又續指：「得著就甚多，得到拍節目嘅經驗，知道台前幕後嘅辛苦。因為參加《最後一屆口罩小姐選舉》我係肥仔組，賽前賽後仲同其他組嘅隊員繼續Keep Contact，呢份友誼難能可貴。」對於亞軍名銜更珍而重之，揚言一心要肩負使命。 」

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傳授選美心得

談到入圍及晉級的條件，阿姨幽默寄語師妹謹記「露三點」，所指的是展露三大要點，她說：「第一點，真實自我，喺大眾面前展露到自己最真實嘅一面；第二點，綜藝感，可以向ERROR或花姐偷師；第三點，才藝表演都不可或缺㗎！」更大賣口乖要向MIRROR、ERROR等偷師。

時隔1年仍記憶猶新，她回想決賽夜表演Catwalk、跳舞及泳裝環節，坦言很難忘：「台上一分鐘，台下十年功。由選去到決賽完全唔夠10年畀我去練習，所以我喺後台未表演時，催眠自己一定要有信心。」

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入行圓夢

選美過後，阿姨簽約成為ViuTV旗下，有份主持綜藝節目《囝囝女女730》及《商睇》：「正式地喺電視螢光幕前同大家見面，好多謝ViuTV將我視為佢哋一員，達到夢想之一！聽到好多朋友都話《商睇》節目構思好有趣，希望繼續會有第二季啦！」除了演藝工作，她兼任化妝師一職，為七師傅御用化妝師。

另外，她最近獲邀擔任口罩品牌代言人，阿姨謂：「開頭講緊會肩負『口罩小姐』使命，就係一邊做代言人，一邊做善事，派口罩送檢測棒畀社會基層及有需要人士。七師傅教落，最緊要行善積德。」

記者：梁樂欣、馮雪怡