【家居隔離】梁美芬63歲兄長家居隔離期間離世　質疑政府低估社區疫情

▲ 梁美芬早前在立法會視像會議透露，有親友在今波疫情中病逝。（立法會網頁截圖）

第五波疫情持續，今日錄得的死亡個案，更創下單日新高。經民聯立法會議員梁美芬也有親友，在今波疫情病逝，死者為其兄長。

梁美芬本周在立法會一個視像會議中就已透露，有一名輕症的親友，因病情惡化而離世。她在會上就質疑，政府低估了社區疫情，更稱市民也對政府失去信心。

她其後向傳媒透露，逝去的親友為其63歲的兄長，沒有長期病患，並且在上月接種了首劑新冠肺炎疫苗，而兄長確診後病情不嚴重，遵循當局家居隔離的指引，但之後病情突然惡化，送院後離世。

梁美芬對兄長離世感到難過，又質疑政府未有告知市民，新冠肺炎的危險性，不是長期病患者，也有機會因感染而死亡，建議政府優先處理高危人士，並且盡快實施短時間禁足，只容許重要及必要服務繼續運作，以及豁免內地列明可治療的新冠肺炎藥物。

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責任編輯：陳宛彤