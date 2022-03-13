【易潔鑊】6款不含致癌物PFOA易潔鑊 專家拆解易潔塗層釋毒風險

▲ 6款不含致癌物PFOA易潔鑊，專家拆解易潔塗層釋毒風險。

疫情持續，不少市民都盡量留家煮食，易潔鑊是煮餸好幫手，既不易黐底且清洗方便。不過，有指易潔鑊塗層所用的物料PTFE，在煮食時可能會釋出致癌毒素PFOA（全氟辛酸）。TOPick檢視了市面上6款標明不含PFOA的易潔鑊，並整理了易潔鑊使用及保養貼士。

高溫分解可釋出PFOA

易潔鑊之所以不容易「黐底」，技術之一是用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可能致癌之物，在製造易潔廚具的過程中，可能會將PFOA釋出於空氣﹑水或土壤等環境中。

此外，PTFE產品遇上高溫分解時，也可能釋出PFOA。有動物研究顯示PFOA可能損害肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。

TOPick比較市面上不同牌子的易潔鑊，以下6款產品均標明不含PFOA，價錢由$49.9到$1116不等（實際價錢按商店最後定價為準）。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

IKEA KAVALKAD平底鑊

出售平台：IKEA

售價：$49.9

尺寸：24厘米

不含PFOA

IKEA 365+ 平底鑊

出售平台：IKEA

售價：$129.9

尺寸：24厘米

不含PFOA

Tefal特福法國製易入廚易潔煎鍋

出售平台：實惠

售價：$279

尺寸：24厘米

不含PFOA

Carl Schmidt Sohn德國卡爾Inspired Cooking營廚系列煎盤

出售平台：實惠

售價：$148

尺寸：24厘米

不含PFOA

PENSOFAL 易潔煎鍋（電磁爐底）

出售平台：日本城

售價：$131

尺寸：26厘米

不含PFOA

LE CREUSET 堅韌易潔平底煎鍋

出售平台：LE CREUSET

售價：$1116

尺寸：24厘米

不含PFOA

最新影片：

塗層有脫落或刮花 最好停止使用

消委會曾稱，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣越多。根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。

不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

綜合資料，易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞，並可能釋出有毒物：

乾燒易潔鑊

用尖利鑊鏟或清洗時刮破

高溫煮食後即用凍水沖洗

中文大學生物化學系副教授陳竟明過去曾表示，目前研究顯示，易潔鑊表面塗層含有的化學物質PTFE或PFOA，有可能會引起健康風險。易潔鑊經過長時間使用，或會釋出化學物，而且不同公司，質素都不同。若市民觀察到塗層有脫落或刮花，最好停止使用。

他曾提醒，如易潔鑊屬無牌子、無標明是使用甚麼塗層物料製造，就更要避免購買，同時謹記不可貪平，以免購買了生產過程不明的易潔鑊。

他又認為最佳方法是完全不使用易潔鑊，而沿用傳統的生鐵鑊﹑不銹鋼廚具或蒸爐等。

忌用高溫乾燒易潔鑊

TOPick綜合消委會提供以下易潔鑊使用及保養貼士：

忌用大火或高溫乾燒易潔鑊，持續高溫會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變型等；煮食時要先放食油或水於鑊中，並以低至中火烹煮為佳。

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊，待乾後可在煮食面均匀地塗上少許食油。

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木﹑塑膠或矽膠製造的工具在易潔鑊上攬攪動食物。

切勿在易潔鑊面上切剁食物。

用後應在爐火熄滅後讓鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免引致變形或油污飛濺。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣