【怒火+殺出個黃昏】謝賢網上親領影帝獎項　謝霆鋒代陳木勝摘導演獎

▲ 謝霆鋒代陳木勝拿獎。

香港電影評論學會主辦的「第28屆香港電影評論學會大獎」，今日下午三時於facebook及YouTube發佈預先錄播的頒獎禮，是繼去年因疫情影響取消實體頒獎禮後，連續第二年以預錄形式進行。

今年大部分獎項均由得獎嘉賓抽空領獎，包括《智齒》獲最佳電影的導演鄭保瑞、監製黃柏高，以及獲最佳女演員的劉雅瑟；憑《殺出個黃昏》獲最佳編劇的何靜怡、林家棟和榮登影帝的謝賢。至於獲得最佳導演及推薦電影的《怒火》，由男主角謝霆鋒為已故導演陳木勝代領及代表陳木勝太太致謝詞。

謝賢拿下最佳男演員，表示：「多謝大家！我很開心得到這個獎。Thank you。」

▲ 謝賢首奪香港電影評論學會最佳男演員。

而謝霆鋒代表替陳木勝導演接過最佳導演大獎，並代陳木勝太太發表得獎感言：「好多謝香港電影評論學會、所有業界人士、影評人，以及廣大的觀眾，對Benny導演的支持與肯定。Benny一直都在追尋他心目中完美的電影夢。希望他這一份堅毅丶不屈不撓的精神，可以感染與鼓勵到大家繼續向前，堅持自己的夢想，活出精彩，永不放棄！多謝大家！」

在領取《怒火》的推薦電影獎時，霆鋒有感而發：「對我來說，《怒火》是一部典型的香港動作電影，可能亦是這個類型的最後一部，因為陳木勝導演拍完這部電影後便離開了我們，當然還有很多拍攝動作電影的導演，但甚少會像Benny導演，聚焦單對單、好人對壞人去拍攝結局，如徐克導演多拍古裝、林超賢導演則以拍攝軍事題材為主，談到原汁原味的香港動作電影，《怒火》要算是其中一部！」

難忘陳木勝教導

當香港電影評論學會現任會長鄭政恆提到兩人的相知相遇，霆鋒滿懷感觸道：「陳木勝導演是一個真正的好好先生、君子作風的導演，要知道在拍攝現場，極少導演會不發脾氣、不煙、不酒、不說粗口，他就是這樣的一個紳士導演，我19歲開始與他合作《特警新人類》，往後在《新警察故事》、《男兒本色》、《新少林寺》等電影碰頭，在他身上學到很多東西，我有好多生死關頭，拍攝一些高難度的危險動作場面，全都是出於他給我十足的信心，我亦百分百相信這個導演與班底，才會將自己的極限一直推，好多鏡頭都是用生命來交換，這就是我倆建立的默契；他是一個幾樂觀的人，無論遇到任何情況，都會以微笑去解決問題。」

他指：「我家以前有張飯枱，上面有盞燈，插著很多鐵絲，每一條鐵絲都夾住一張便條紙，我會拿給很多尊敬的前輩，去寫一些提示給我，有空時我會亮起這盞燈，看看前輩寫些什麼給我，Benny導演寫了『堅守信念』給我，小時候可能不太明白這簡單的四個字，箇中含意有多重，但跟他相識二十多年，到他離開以後，這四個貌似幾簡單的字，原來是這麼困難去做到！」

▲ 身在北京的劉浩良及製片人梁琳，接過自港速遞的珍貴獎項。

《除暴》榮獲本年度推薦電影獎，身在北京的劉浩良及製片人梁琳，接過自港速遞的獎項，梁琳表示：「多謝香港電影評論學會，將這個獎頒給《除暴》，多謝英皇電影，以及多謝導演的堅持，替我們拍了一部這麼棒的電影！」

導演劉浩良亦發表得獎感言：「我要再次多謝英皇電影、楊老闆，多謝兩位監製韓三平先生與梁琳小姐，另外亦要多謝所有演員與工作人員；因為疫情，《除暴》在香港較內地遲了半年上映，我一直不太肯定香港觀眾的反應，所以這個獎項對我們來說是很大的鼓勵，我第一部戲《衝鋒車》有一句對白：『着咩唔緊要，最緊要知道自己做緊乜！』我覺得拍電影也是，題材、年代不打緊，最重要知道自己在做什麼，我是知道的，多謝！」

其他九部推薦電影的導演包括《殺出個黃昏》高子彬、《手捲煙》陳健朗、《濁水漂流》李駿碩、《除暴》劉浩良、《鬼同你住》陳果、《狂舞派3》黃修平、《梅艷芳》梁樂民、《媽媽的神奇小子》尹志文均親身預錄得獎感言。因忙於拍攝新片的導演邱禮濤，他的《拆彈專家2》由出品公司總經理林芷瑩代領。

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