【第五波疫情】中大醫院設核酸檢測中心及疫苗站等　中大校長：不遺餘力協助社會對抗新冠病毒

▲ （中大醫院影片截圖）

本港疫情未壓止，各界均發揮力量支援嚴峻的抗疫工作。中大校長段崇智今日（11日）表示，對於每天堅守在抗疫最前線的中大醫學專業人員、研究團隊及前線員工，以至廣大市民均心存無限感激。

段崇智在網站撰文指，見證著物業管理處同事日以繼夜為受病毒感染的場所進行深層清潔；保安處同事盡心盡力確保進出校園人流的安全；保健處團隊全力守護大學社群健康；學生支援團隊竭力幫助同學遷入隔離設施；更接收公立醫院的非新冠病人，舒緩醫院管理局的壓力，並增設專用病房接收輕症新冠患者，及設立新冠門診站為輕症病人提供治療。

另外，中大醫學院持續就抗疫事宜向政府提供專家意見，發表領先世界的新冠肺炎研究成果，以及支援社區抗疫工作。醫學院動員超過1000名教職員及學生照顧患者、接聽醫管局熱線、協助社區檢測及為安老院舍提供遙距中醫服務，協助社會對抗新冠病毒是不遺餘力。

接種疫苗方面，中大醫院的社區疫苗接種中心在過去12個月共完成超過56萬劑疫苗注射，亦主辦九龍城兒童疫苗接種計劃，目標為2000名市民接種疫苗。

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責任編輯：余思嵐