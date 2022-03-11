【太古廣場血案】23歲疑犯明日提堂　街坊指疑兇性格孤僻曾外國留學

金鐘太古廣場企圖謀殺案，前晚（9日）一名70歲老翁突遭一名兇徒瘋狂箍頸踩頭， 翌日警方在梅窩拘捕涉案23歲姓王的運輸工，涉嫌企圖謀殺。涉案兇徒懷疑有精神病記錄，據疑犯居處的街坊指，疑犯為混血兒，性格內向孤僻，早年曾留學紐西蘭。

警方晚上（11日）公布控告該名23歲男子一項企圖謀殺罪，案中一名70歲男子昨日接受手術後，情況仍然危殆。案件將於明日（12日）上午在東區裁判法院提堂。

案中23歲王姓疑犯與母親同住梅窩菜園村一石屋1樓，地下為空置單位。附近街坊黎先生稱，疑犯兒時已在村內生活，性格內向孤僻，甚少與人交談；其母貌似東南亞裔，但懂廣東話能與村民溝通。

黎先生續稱，疑兇樣貌似混血兒，亦不懂廣東話，他的母親多年前曾向村民表示兒子去了紐西蘭讀書，數年前才回流返港，不少村民都覺得他神情呆滯。

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案發於周三晚上8時許，一名姓阮的70歲老翁在太古廣場3樓座椅上休憩，突然被一名男子從後施襲，箍頸拖離座椅，再被人多次用腳踢，老翁昏迷倒臥地上，面部有大量傷痕，目前情況仍然危殆。

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記者：曾秋文、蘇文軒