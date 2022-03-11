  • 22°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 22:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太古廣場血案】23歲疑犯明日提堂　街坊指疑兇性格孤僻曾外國留學

社會 21:33 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

金鐘太古廣場企圖謀殺案，前晚（9日）一名70歲老翁突遭一名兇徒瘋狂箍頸踩頭， 翌日警方在梅窩拘捕涉案23歲姓王的運輸工，涉嫌企圖謀殺。涉案兇徒懷疑有精神病記錄，據疑犯居處的街坊指，疑犯為混血兒，性格內向孤僻，早年曾留學紐西蘭。

警方晚上（11日）公布控告該名23歲男子一項企圖謀殺罪，案中一名70歲男子昨日接受手術後，情況仍然危殆。案件將於明日（12日）上午在東區裁判法院提堂。

案中23歲王姓疑犯與母親同住梅窩菜園村一石屋1樓，地下為空置單位。附近街坊黎先生稱，疑犯兒時已在村內生活，性格內向孤僻，甚少與人交談；其母貌似東南亞裔，但懂廣東話能與村民溝通。

黎先生續稱，疑兇樣貌似混血兒，亦不懂廣東話，他的母親多年前曾向村民表示兒子去了紐西蘭讀書，數年前才回流返港，不少村民都覺得他神情呆滯。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

案發於周三晚上8時許，一名姓阮的70歲老翁在太古廣場3樓座椅上休憩，突然被一名男子從後施襲，箍頸拖離座椅，再被人多次用腳踢，老翁昏迷倒臥地上，面部有大量傷痕，目前情況仍然危殆。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文、蘇文軒

相關文章

【企圖謀殺】太古廣場7旬男子受襲拘23歲疑犯　疑有精神病紀錄
今日 08:53
【企圖謀殺】太古廣場7旬男子受襲拘23歲疑犯　疑有精神病紀錄

你可能感興趣

【企圖謀殺】太古廣場7旬男子受襲拘23歲疑犯　疑有精神病紀錄
今日 08:53
【企圖謀殺】太古廣場7旬男子受襲拘23歲疑犯　疑有精神病紀錄
罪案 太古廣場 Pacific Place 太古 精神病

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
20:10 2022/03/10
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation
18:06 2022/03/10
【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation