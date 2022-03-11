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【DSE2022】考評局下周起派送快速測試套裝至各校　日校考生須回校領取

社會 17:54 2022/03/11

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考評局下周起派送快速測試套裝至各校。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，考評局早前宣布，要求中學文憑試每日前往考場前，均要進行快速測試，並將透過學校向考生派發快速抗原檢測套裝。考評局今日（11日）向學校發信，指將於3月15日至3月25日期間向學校派發快速測試包。

考評局今日向中學發信，指出考評局將派發快速測試包，建議學校可在4月初收到准考證後，一同向考生派發。每日考生要按照其考試日數，領取測試包，並領取多一套作為後備。

另外，考評局指出，當已向所有考生派發所需的測試包後，其餘將作為供試場人員使用；考評局於4月中亦會將向學校監考人員提供快速檢測套裝。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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