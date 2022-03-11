【健康·旦】葉麗儀分享疫下澳洲生活近況　分享維持身體健康心得

由鄭丹瑞主持的網上節目《健康·旦》邀請到闊別已久的老友葉麗儀接受訪問，親述她於疫情下身處澳洲悉尼的生活近況。身在澳洲差不多兩年沒有回港的葉麗儀，表示十分掛住香港，每朝都看香港的新聞。

她更即席開金口，清唱兩句「浪奔、浪流」，又大方分享自己維持身體健康、飲食之心得及享受「湊孫之樂」。節目尾聲更應旦哥奢求，可以考慮在澳洲做一場網上演唱會，唱歌給廣大樂迷聽之餘，亦為香港打氣。

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親述當地疫情實況



節目中，葉麗儀親述現在omicron病毒個案在澳洲開始回落：「我和丈夫都70多歲，雖然我們都打晒針，但是現在都很小心，最主要是我們懂得珍惜自己，不會周圍去。

而她亦十分享受「湊孫之樂」，每日的職責就是接送他們上放學、買餸煮飯、一個星期打兩場高爾夫球及踩兩次單車。

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分享健康飲食心得



身體和精神狀態都十分Fit的葉麗儀大方分享自己維持身體健康以及飲食心得：「多吃蔬菜水果，少吃肉。一個禮拜有兩天吃魚，一天不食肉。我不會放縱自己狂食，晚餐如果吃飯便不會超過三羹，要以糙米或紅米代替白飯，避免血糖過高。」

她坦言自己有「三高」問題，所以要透過嚴格控制飲食來控制血糖指數：「一天中，我會攤分四次進食碳水化合物的食物。比如，早上如果吃了麥皮便不會吃水果，兩個小時後才會吃。中午如果吃了有碳水化合物的食物便不會吃甜的東西，到下午茶時間我才會吃少少水果，這樣做就會每一日都維持到血糖水平，更容易控制。」

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除了飲食，她表示最重要是：「千萬不要便秘！」她在1996年患上乳癌時，曾有教授與她分享這一點，於是她便養成了「早晚排毒一次」的習慣。

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所以睡覺的時候，大腸內才沒有毒素積聚，她又分享暢便的秘訣：「吃東西一定要有很高纖維，我每日的早餐都會吃健脾粥，再加一些麥皮入去，這樣就可以排毒。」



葉麗儀深信只要免疫力強便可以抵禦病毒，所以她一直以來都很努力注意自己以及家人的飲食，秉持飲食的「中庸之道」及保持運動，她笑說：「這兩三年連傷風都沒有試過，身體不錯，自然未驚過。」

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