【Omicron病毒】港大研究發現Omicron在玻璃7天後仍具傳播力　專家建議消毒有效方法

▲ Omicron變異病毒株在光滑及凹凸不平物件表面的穩定性，遠高於原始株。

港大醫學院公共衞生學院研究發現，Omicron變異病毒株在光滑及凹凸不平物件表面的穩定性，遠高於原始株，Omicron變異株在光滑表面上7天內仍具有一定傳染力。有關研究結果已於《BioRxiv》發表。

研究團隊比較了Omicron BA.1 變異病毒株及原始病毒株在不同物料上的穩定程度，5種物料分別是不鏽鋼、聚丙烯（一種常用塑膠）、玻璃、紙巾及打印紙。結果發現Omicron BA.1 變異病毒株在不鏽鋼、聚丙烯、玻璃表面存放後7天，仍具有一定傳染力。

相反，原始病毒株則於第4天已失去傳播能力，當中在3個玻璃樣本中，只有一個例外。而在紙巾及打印紙表面，Omicron BA.1 變異病毒株於存放後30分鐘，同樣具有輕微傳染力；但原始病毒株在5至15分鐘後就喪失傳播能力。

有份負責該研究的港大醫學院公共衞生學院教授及公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文呼籲公眾人士注意個人及家居衞生，指研究結果顯示，經常徹底洗手、利用1:99稀釋漂白水清潔家居，尤其是有確診者的家庭，能有效減低被污染物感染的風險。

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記者：黃穎津