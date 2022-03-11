【虎媽教育】吳婉芳為長子慶生近照曝光美貌依然　育兒有道培養3個高材生子女

▲ 吳婉芳近照曝光，與新抱及女兒似三姊妹。

現年54歲前港姐吳婉芳自從丈夫胡家驊逝世後，飽受喪夫之痛的她，行蹤比以往更低調，昨日（10日）其細仔胡智同（Lynus）於社交平台貼出兩張照片，一張是三兄妹小時候的生日照，另一張則是一家人為胡智略（Caspar）慶祝生日的合照，吳婉芳的近照才曝光，另外，照片上還有胡智略的新婚妻子霍英東孫女霍詠盈，見一家人都是穿上居家服合照，非常低調和貼地，但吳婉芳的不老美貌仍然成為焦點，榮升奶奶的她，站在新抱後面及女兒旁邊，容貌一點都不顯老，似足三姊妹。

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分享養生之道

吳婉芳被封為不老美魔女，現年54歲的她，驟眼看像40歲左右，站在三個子女旁邊，更似4兄弟姊妹，她曾透露養生之道笑言從不刻意護理，沒有運動更不吃補品燕窩等，護膚都是一星期敷兩、三次面膜，不過有幾點可能就是她維持美貌的原因，她表示心境開朗最重要，凡事不執著，多點正能量，平時看佛經和打坐保持心境平靜，及會看中醫調理身體。



胡智略22歲攻讀碩士課程

吳婉芳的三個子女都是英國留學，其中大仔胡智略和胡智同都在英國頂尖學府畢業，大仔胡智略多年來留着一頭長髮，外表看似不羈，但是品學兼優的尖子生，廿二歲已攻讀碩士課程，在華仁書院畢業後，胡智略到英國入讀貴族學校哈羅公學（Harrow School），更於英國倫敦大學畢業，為一級榮譽經濟學學士，之後更攻讀碩士課程，去年11月胡智略與霍英東孫女霍詠盈成婚，雖然婚禮非常低調，但都成為城中熱話。



胡智同是健美先生

而細仔胡智同與哥哥一樣在華仁書院畢業到英國入讀貴族學校哈羅公學寄宿，學習獨立生活，然後進入牛津大學（University of Oxford）就讀，現在已經畢業，胡智同更曾參加英國的健身比賽，並擊敗同組60名對手奪冠，返港後他仍然保持爆肌身材，他的社交網中有多段短片教做運動，及很多爆肌照，可見他做任何事都非常堅持！而細女胡智晴（Helene）都在英國讀書。

吳婉芳曾經分享育兒心得，她表示自己算是嚴謹的虎媽，要求孩子有禮貌，叮囑子女三不政策，不要做壞事、不接觸毒品和不要進娛樂圈。而三個子女都在英國留學，其中大仔及細仔在哈羅公學寄宿，吳婉芳希望子女訓練自己獨立能力，有學懂照顧自己的能力。

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責任編輯:陳麗薇

