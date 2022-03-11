【支援醫護】恒基兆業及善長等捐600萬元　支持伊利沙伯醫院醫護入住酒店

▲ 醫管局感謝恒基兆業「抗疫基金」等捐600萬元予支援醫護人員。（資料圖片）

第五波疫情導致公營醫駕系統爆煲。醫管局今日（11日）表示，衷心感謝恒基兆業「抗疫基金」、Mrs. Maria Chan及 Mr. Michael Chan慷慨捐贈合共600萬元支援醫護人員。有關捐款將按捐贈者意願用作支持伊利沙伯醫院醫護人員入住附近的香港逸東酒店，以配合醫管局把該院轉作新冠肺炎定點救治醫院的措施。



恒基兆業「抗疫基金」李家誠表示，是次捐款為響應香港中華醫學會有限公司積極邀請及籌募，為表達社會各界對一眾醫護人員，無畏無懼、不眠不休地堅守崗位，對抗香港的第五波疫情致以感謝和支持。

希望捐贈可以為醫護人員提供舒適的暫時住所，讓他們在工餘時候好好休息，努力對抗疫情。

醫管局主席范鴻齡表示非常感謝恒基兆業「抗疫基金」、Mrs. Maria Chan及 Mr. Michael Chan在疫情嚴峻的時刻，適時作出這個激勵員工士氣的善舉，對前線醫護人員的努力予以認同；另感謝香港中華醫學會陳真光醫生及新家園協會對醫管局的支持，促成是次捐款。

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責任編輯：郭詩詩