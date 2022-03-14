【懷孕媽媽】吳日言懷第二胎撞正「暑假」打亂計劃　女兒讀免費幼稚園重閱讀教出乖孩子

▲ 吳日言懷第二胎撞正提早暑假，既要安胎又要為女兒安排「暑期活動」。

由「冬菇頭」少女變為人母的吳日言（Yan），與圈外老公Barry育有3歲女兒Beatrice，夫妻努力多時終再傳來喜訊，現懷第二胎5個多月。原本7月的預產期正值學校放暑假，但政府早前宣布「暑假」將提早至3月中至4月，殺她一個措手不及！

38歲的Yan在本月初宣布懷有第二胎，在疫症橫行之時懷孕，好不容易度過每一日，但見到女兒Bea滿心期待弟妹的笑容，令Yan嘗到苦中一點甜。

一直都好想Bea成為家姐，努力了2年多，終於可以公布喜訊。

Yan仍未向老公和女兒透露BB的性別，女兒亦沒有追問，只一心期待著BB的來臨，每日都會攬著媽媽的肚皮錫錫和談天。Yan笑言女兒仍未分清男女的概念，她與男仔或女仔都一樣玩得開心。

▲ 吳日言努力2年多後終懷上第二胎，在疫境中要好好保護腹中BB。（受訪者提供相片）

從講故事教女兒品德

2個小孩難免會爭寵多爭執，Yan已有心理準備，正慢慢教Bea要有家姐風範，如何接受和照顧新成員，例如可以幫手餵奶、與BB一齊玩新玩具。Yan也會從講故事中滲入做人的道理，教女兒處事要公正等。

閱讀是女兒的一大興趣，尤其愛看英文圖書，現時家中的英文與中文藏書比例高達8比2。Yan讚女兒的閱讀理解能力高，或許與她喜愛閱讀有關；她又對數學感興趣，經常發問，媽媽都會盡量解答疑難。

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面對突如其來的「暑假」，Yan感到無所適從，在不方便外出之下，「暑期活動」都是留在家中安胎，陪女兒閱讀、玩耍和輔導做功課等。近兩年學生都備受停課困擾，她慶幸女兒還小，未深刻感受到停課的影響，但她作為家長就大感無奈，至近日才收到學校的新時間表，暫定4月復課。

我寧願繼續上網課或直接停學，好過現在的時間表被打亂，令家長無所適從。

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讀天主教聖瑪加利大K1

Bea現正就讀天主教聖瑪加利大幼稚園（下稱聖瑪加利大）K1，她是11月出世的細B，有幸獲得該校取錄。Yan尤記得開學時女兒未足3歲，返學時好驚青，「她比較內斂，又未習慣新環境，導致上課不專心、精神未能集中，經常想搵媽咪。」

返學3個月後老師向Yan匯報，性格慢熱的Bea在校內有明顯進步，會主動找老師玩，建立了良好的人際關係，令Yan放下心頭大石。

期待上Zoom網課見同學

在第五波疫情期間，該校的K1生仍有每日半小時的Zoom網課，會播放影片、老師講故事等，Bea每次也很期待與同學仔和老師見面。

▲ 吳日言與圈外老公Barry已育有一女Bea，第二胎生仔生女都開心。（IG圖片）

由於女兒初嘗網課，Yan會坐在一旁陪伴並觀察她，欣喜女兒上課能坐定定。對於不少家長認為，上Zoom網課對學習成效不大，她卻不同意，認為孩子都能從中吸取知識，只視乎有否專心上課。

小朋友上YouTube看教育類的影片也能學習良多，為何Zoom網課卻不可以呢？

憂電子奶嘴影響女兒情緒

不過除了平日上網課，Yan就沒有再用「電子奶嘴」教女，她不欲女兒的情緒被手機、iPad、YouTube牽制著，「食飯時我一定不會給她看影片來讓她坐定定，我要她專心進食，聆聽大人說話。」

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或許Bea未接觸過電子產品，所以去年報幼稚園時要以拍片形式面試，Yan以痛苦來形容面試經驗，她未能應老師要求唱歌或跟著音樂跳舞，只懂得對著鏡頭喊，幸好最後獲聖瑪加利大取錄。

她早前透露過有意安排女兒重讀K1，或今年再報考另一幼稚園，讓她真正經歷面試過程。至於升小準備方面，Yan則比較佛系，她不想將讀書壓力施加予女兒身上，這兩年會慢慢觀察她比較適合傳統學校或Happy School，再作決定。

▲ Yan的預產期為今年7月，希望一切順利。（受訪者提供相片）

星級幼稚園免學費

位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園於1986創辦，為天主教香港教區17間幼稚園之一。該校著重品德教育，訓練學生表達自我及改善社交能力。而課程著重從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，學校又強調不會要求幼兒班學生執筆寫字、做機械式抄寫或操練式的計算練習。

該校獲批參加2021至22學年「幼稚園教育計劃」，現時學費全免。星二代校友包括李璨琛女兒李元元、周汶錡兩名兒子，其中大仔Jacques已升小一。

【吳日言懷孕專訪 上集】

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記者︰林綺玲