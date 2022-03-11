【病人失蹤】80歲患腦退化症男病人自行離院　明愛醫院報警求助

▲ 明愛醫院一名80歲患有腦退化症的男病人，於今日（11日）等候檢查結果時自行離院。（資料圖片）

明愛醫院一名80歲患有腦退化症的男病人，於今日（11日）等候檢查結果時自行離院。發言人指其快速測試結果呈陰性，院方已報警求助。

明愛醫院發言人表示，該名男病人今日因氣喘及發燒，由救護車送到明愛急症室求診，其快速測試呈陰性。該病人獲安排於等候區等候檢查結果，約於下午1時45分，病人自行離開醫院。

該病人身高約1.55至1.6米、 瘦身材、 圓臉及白色短頭髮；離開急症室時身穿黑色短袖襯衣，黑色外套及灰色長褲。



發言人指出，院方隨即派保安員在醫院範圍及附近地區搜索及報警求助，會全力配合警方的搜索行動。院方呼籲公眾人士若發現病人，馬上致電長沙灣警署電話3661 1644或致電999。

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責任編輯：黃悅晴