  • 22°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 20:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【病人失蹤】80歲患腦退化症男病人自行離院　明愛醫院報警求助

社會 19:28 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

明愛醫院一名80歲患有腦退化症的男病人，於今日（11日）等候檢查結果時自行離院。（資料圖片）

明愛醫院一名80歲患有腦退化症的男病人，於今日（11日）等候檢查結果時自行離院。發言人指其快速測試結果呈陰性，院方已報警求助。

明愛醫院發言人表示，該名男病人今日因氣喘及發燒，由救護車送到明愛急症室求診，其快速測試呈陰性。該病人獲安排於等候區等候檢查結果，約於下午1時45分，病人自行離開醫院。

該病人身高約1.55至1.6米、 瘦身材、 圓臉及白色短頭髮；離開急症室時身穿黑色短袖襯衣，黑色外套及灰色長褲。
 
發言人指出，院方隨即派保安員在醫院範圍及附近地區搜索及報警求助，會全力配合警方的搜索行動。院方呼籲公眾人士若發現病人，馬上致電長沙灣警署電話3661 1644或致電999。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】今波疫情錄3231宗死亡個案　死亡率增至0.51%
今日 17:29
【第五波疫情】今波疫情錄3231宗死亡個案　死亡率增至0.51%
【太古廣場血案】街坊指23歲疑兇性格內向孤僻　不諳廣東話曾外國留學
今日 18:14
【太古廣場血案】街坊指23歲疑兇性格內向孤僻　不諳廣東話曾外國留學
【Omicron病毒】港大研究發現Omicron在玻璃7天後仍具傳播力　專家建議消毒有效方法
今日 18:08
【Omicron病毒】港大研究發現Omicron在玻璃7天後仍具傳播力　專家建議消毒有效方法

你可能感興趣

【第五波疫情】今波疫情錄3231宗死亡個案　死亡率增至0.51%
今日 17:29
【第五波疫情】今波疫情錄3231宗死亡個案　死亡率增至0.51%
【太古廣場血案】街坊指23歲疑兇性格內向孤僻　不諳廣東話曾外國留學
今日 18:14
【太古廣場血案】街坊指23歲疑兇性格內向孤僻　不諳廣東話曾外國留學
【Omicron病毒】港大研究發現Omicron在玻璃7天後仍具傳播力　專家建議消毒有效方法
今日 18:08
【Omicron病毒】港大研究發現Omicron在玻璃7天後仍具傳播力　專家建議消毒有效方法
治療 認知障礙症 快速測試 發燒 腦退化 明愛醫院 香港

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
20:10 2022/03/10
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation
18:06 2022/03/10
【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation