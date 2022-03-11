  • 22°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 20:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫中送暖】仁愛堂田家炳小學學生製作打氣片段　向醫護人員致謝意

社會 19:19 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

仁愛堂田家炳小學學生製作一條打氣片段。（片段截圖）

本港疫情嚴峻，醫療系統瀕臨崩潰。為向前線醫護打氣送暖，仁愛堂田家炳小學精心製作一條打氣片段，並送上謝意。

一班小學生在片段中向醫護人員致謝，又表演唱歌、彈琴等，更有學生製作迷你動畫，提醒要勤洗手、帶口罩等防疫措施。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

多名學生在片段中講出心聲：

衷心感謝每一位醫護人員努力守護香港，請您們要好好保護自己，和香港人一起走下去。

多謝醫護人員無私的付出，我們做好自己，戴好口罩，勤洗手，齊心抗疫！

我們摺醫生袍心意卡，上面有很多心心，代表着愛您們。感謝您們無私的付出，站在最前線，抵抗疫情，多謝！

這個疫情不經不覺纏繞了我們兩年多，辛苦一班醫護人員，為香港人不眠不休地付出，我們要相信雨後一定會有彩虹，多謝你們，辛苦了。

相關片段，可以按此觀看。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【定點醫院】伊利沙伯醫院轉定點醫院　驚爆遺體一度塞爆病房
今日 15:40
【定點醫院】伊利沙伯醫院轉定點醫院　驚爆遺體一度塞爆病房
【第五波疫情】新增確診個案合共29,381宗　18,888宗屬核酸檢測確診個案【不斷更新】
今日 17:03
【第五波疫情】新增確診個案合共29,381宗　18,888宗屬核酸檢測確診個案【不斷更新】
【支援醫護】恒基兆業及善長等捐600萬元　支持伊利沙伯醫院醫護入住酒店
今日 18:36
【支援醫護】恒基兆業及善長等捐600萬元　支持伊利沙伯醫院醫護入住酒店

你可能感興趣

【定點醫院】伊利沙伯醫院轉定點醫院　驚爆遺體一度塞爆病房
今日 15:40
【定點醫院】伊利沙伯醫院轉定點醫院　驚爆遺體一度塞爆病房
【第五波疫情】新增確診個案合共29,381宗　18,888宗屬核酸檢測確診個案【不斷更新】
今日 17:03
【第五波疫情】新增確診個案合共29,381宗　18,888宗屬核酸檢測確診個案【不斷更新】
【支援醫護】恒基兆業及善長等捐600萬元　支持伊利沙伯醫院醫護入住酒店
今日 18:36
【支援醫護】恒基兆業及善長等捐600萬元　支持伊利沙伯醫院醫護入住酒店
醫生 疫情 仁愛堂田家炳小學 表演 香港 小學

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
20:10 2022/03/10
【企圖謀殺】太古廣場受襲7旬男子仍危殆　消息：23歲疑犯梅窩被捕
【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation
18:06 2022/03/10
【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation