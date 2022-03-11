【疫中送暖】仁愛堂田家炳小學學生製作打氣片段　向醫護人員致謝意

▲ 仁愛堂田家炳小學學生製作一條打氣片段。（片段截圖）

本港疫情嚴峻，醫療系統瀕臨崩潰。為向前線醫護打氣送暖，仁愛堂田家炳小學精心製作一條打氣片段，並送上謝意。

一班小學生在片段中向醫護人員致謝，又表演唱歌、彈琴等，更有學生製作迷你動畫，提醒要勤洗手、帶口罩等防疫措施。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

多名學生在片段中講出心聲：

衷心感謝每一位醫護人員努力守護香港，請您們要好好保護自己，和香港人一起走下去。

多謝醫護人員無私的付出，我們做好自己，戴好口罩，勤洗手，齊心抗疫！

我們摺醫生袍心意卡，上面有很多心心，代表着愛您們。感謝您們無私的付出，站在最前線，抵抗疫情，多謝！

這個疫情不經不覺纏繞了我們兩年多，辛苦一班醫護人員，為香港人不眠不休地付出，我們要相信雨後一定會有彩虹，多謝你們，辛苦了。

相關片段，可以按此觀看。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴