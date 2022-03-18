【若善健談】長者愛亂用藥隱患多

每位醫生都經過多年的專業訓練，但要成功建立起病人對他的信任，仍需要多一點耐性、愛心和技巧，尤其是面對長者。很多長者都喜歡四處求醫，覺得服藥後幾天沒效果，就去轉看另一位醫生，令醫生很難跟進他們對藥物的反應和副作用。當長者拿了不同醫生的藥物，又喜歡混在一起放入同一個藥袋。由於年紀大記性差，看到所有白色藥，都以為是同一種藥物，經常吃錯藥。



有些長者深信「久病成醫」，自覺經驗老到，不太遵從醫生指示服藥。有時處方降膽固醇藥給他，叮囑他需長期服用，才能控制病情。但很多時長者以為高血脂就像傷風感冒，有病徵才服藥，身體沒不適就不服。甚至有長者服降膽固醇藥後，見指數轉好，就自行停藥，沒多久壞膽固醇就回彈了。



也有一些長者以為終生都服用同一種藥，從不回來覆診，自行在藥房配藥，衍生了安全問題。如降膽固醇藥他汀，雖可降低超過五成的壞膽固醇，但少數人或會出現肝酵素上升等副作用，如不回來覆診驗血，是無法得悉狀況的。加上長者的身體機能衰退，對藥物的調節能力大不如前，較易出現副作用，所以更需定期覆診檢查，跟進身體情況。



他汀較常見的副作用是肌肉痛，如痛楚輕微，可繼續服用，一般過兩三天不適便會消退。如全身肌肉愈來愈痛，嚴重乏力，尿液呈可樂色，就可能出現橫紋肌溶解症，需立即停藥去急症室求醫。不過幸運地，此情況十分罕見。



此外，服用他汀的長者要避免進食跟藥物相沖的食物。最人所共知的是西柚及西柚汁，它內含一種影響藥物代謝的成份，會令身體積聚多了膽固醇藥，或會誘發不良反應。第二種是紅麴米，由於它在發酵過程中會產生莫那可林K，如合併服用他汀和紅麴米或會產生嚴重副作用。



要解決長者用藥的安全問題，除了要靠家人協助把關，藥物亦應放回有正確標籤的藥袋內。醫生要盡量處方日服一次的藥，或一粒混合幾種藥效的藥，方便長者容易記得。全部藥物建議每天同一時間服用，由於一些新型藥物例如降膽固醇藥均屬長效型，早上和晚上皆可服用，故建議統一服藥時間, 減少服藥次數。

撰文: 黃曜東醫生

心臟科專科