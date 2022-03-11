【抗疫支援】黃元山轉贈逾2,000盒快速測試　將透過3間慈善機構向長者及兒童派發

▲ 黃元山向樂善堂轉贈快速測試套裝。（黃元山提供）

第五波疫情嚴峻，社會上人人自危。立法會議員黃元山轉贈逾2,100套快速測試予3間慈善機構，由他們派發給有需要的長者及小童。

黃元山指，嚴峻疫情中，長者及兒童是最脆弱的一群，因此將獲善心人士送贈的逾2,100盒口含式快速測試，透過樂善堂、明愛牛頭角社區中心及醫護行者，分發給長者及小童。有關機構會分別在設有中心的葵涌區、九龍城地區康健站、油尖旺地區康健站、明愛社會工作服務部等地點派發。

黃元山說，今波疫情突顯建設基層醫療體系的重要性，因完善的基層醫療體系，可幫助識別高危患者、提高高危人士的疫苗接種率等，希望政府專注抗疫工作的同時，亦應放眼更長遠，加大力度推進基層醫療發展。

▲ 黃元山向明愛牛頭角社區中心轉贈快速測試套裝。（黃元山提供）

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責任編輯：黃悅晴