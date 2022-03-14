【940920】吳海昕為講好每句對白苦學日語　Sofiee：盡我100%努力去做

▲ 吳海昕（Sofiee）不時裝備自己，為下個角色作好準備。

ViuTV原創劇《二月廿九》及《940920》的Yeesa（吳海昕飾）為了穿越曾進行各項訓練裝備自己，現實中的吳海昕（Sofiee）亦為了演好Yeesa而報讀日文班，即使劇中的日文對白不多，但Sofiee也盡力說好每一句。

好學不倦的吳海昕曾赴美進修戲劇，如今則為演舞台劇而學唱歌，Sofiee表示會時刻增值自己，待合適的角色出現時便演好她。

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▲ （劉卓姿 攝）

自我檢討

Sofiee跟TOPick坦言：「以前會覺得不中角色是否自己不夠好，有導演會跟我說我是一個很好的演員，不過那角色不適合我，叫我不要責備自己是能力不足。」

她漸漸看化，「可能有時真的未必是最適合演那角色，現時放鬆了整個人，Casting就當練習。太大期望會對自己造成很大壓力、很辛苦，每次機會都當是最後一次去做。」

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赴美進修

喜歡紐約的Sofiee選擇到當地進修：「當時想去呼吸下新鮮的空氣，始終當你在同一個環境聽到很多不同的聲音時，是需要很多時間去沉澱自己。」

她滿足地１回憶指：「紐約可能是一個能啟發到我的城市，去那裏想看看能否Open Up自己。想給予自己更多嘗試，結果回來後都花了很多時間走回來。」

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進修後，Sofiee回港繼續發展演藝事業：「當你離開了一個圈子後，需要逐小步走回別人的圈子，自己都花了三四年時間才從小角色開始演起，那過程是超辛苦的，不斷問『為何沒有找我？』。」

她笑言不知從何來的傻勁又繼續走下去：「可能覺得既然都決定了，別讓自己後悔。走下去便遇到很難得的機會，每次機會都會盡我100%努力去做，所以我從來都不會後悔自己的演出。」

▲ （劉卓姿 攝）

遺憾中學會珍惜

「目標遠大是很好，但我是很踏實地走每一步的人。」

Sofiee認為她的人生中是有遺憾，「我在紐約讀書後覺得最大的遺憾可能是一開始沒有修讀戲劇，但基於時間問題，我覺得要趁後生時去拍多些戲。」

她不會後悔自己所做的決定，「有遺憾也是一件好事，因為它能教導我珍惜一些對我很重要的事情和人物。」

▲ 《二月廿九》赴北海道取景拍攝。（IG圖片）

裝備自己

兩年前，Sofiee為了演《二月廿九》的Yeesa，特意去報讀日文班，如今的她已考了N5。

她覺得：「即使只有一句對白也要說得好，真的有用。當時到了日本後突然飛紙仔，有句由日本翻譯所寫的日文對白並寫了英文拼音給我。」

她續說：「若只看英文拼音是不會讀得像日文，所以那刻我慶幸自己也懂得拼音的發音，可以發那個音。」

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Sofiee會因為一個角色去不斷地給自己契機、增值自己。

她指岀：「在這麼大的熒幕內，即使只有少許出錯也會被人知道，所以若要做一個很稱職的演員，就不斷發掘每樣不同的才藝。」

她覺得未必需要考牌，「起碼要到那領域感受一下，不是想做給誰看，而是說服自己那角色是真的精通這才能。」

▲ Sofiee曾當空姐。（IG圖片）

挑戰舞台劇

今年將有新嘗試——演一個舞台劇，舞台劇對演員的根基很重要，無論是如何用聲、舞台、與觀眾互動、空間感等。

本身拍攝的都是可以NG的，舞台劇演員的質感我從未嘗試過，且需要唱歌，所以我正在學唱歌，很期待這個挑戰。

演員這職業令我每天提醒自己要好好裝備，機會隨時到來，那便趕不及了。現時先學習唱歌和用聲，覺得自己把聲可以再雕琢一下。

▲ （劉卓姿 攝）

隨遇而安

以前的Sofiee會有很多期望，她現在則會隨遇而安，「總會有適合你的角色出現。裝備自己，等到那角色出現時便做好她。」

她最想是在大銀幕上跟觀眾見面，「希望拍更多電影作品，不論角色大小也好。我覺得可以試試不同年代的角色，如古裝或傳記，想拍一些比較大Schedule的動作片，這都是我很期待能帶給觀眾的一面。」

她最想能夠做好自己，「因為將來別人找不找你，可能就是看了你某一個演出或某一場戲，其實就是這麼簡單。目標遠大很好，但走好每一步更加重要。」

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記者：梁樂欣