【第五波疫情】夏寶龍：香港疫情仍處於高位平台期　抗疫工作要像「扎針灸」精準到位

▲ 港澳辦主任夏寶龍。（中通社圖片）

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日上午在北京，以線上會議方式主持支援香港抗疫工作第八次協調會。夏寶龍強調，目前香港疫情還處於高位平台期，形勢仍嚴峻複雜。抗疫工作要深入了解和把握香港實際情況，注意工作方式方法，像「扎針灸」一樣更精準、到位。

夏寶龍在聽取專班各工作組匯報後表示，全國兩會期間，國家主席習近平和其他中央領導紛紛表達對香港疫情的關心。他說，目前要加強對疫情形勢的全面、科學、精準研判，既不能急躁，也不能鬆懈，始終保持冷靜頭腦，堅持底線思維，做好長期作戰的思想和工作準備。

他續指，要持續支持特區政府擔起主體責任，切實發揮組織領導作用，特別是在強化部門間統籌協調、全力提升救治能力、改善中央援港物資派發和統籌用好中央援建隔離設施等方面不斷改進工作，並進一步動員社會力量參與抗疫，大力宣傳抗疫中湧現的好人好事，不斷匯聚同心抗疫的強大正能量。

夏寶龍又提及，「要始終繃緊鬥爭這根弦」，對各種干擾破壞活動堅決依法處置，對各種抹黑詆毀言行予以深入揭批，決不允許其干擾香港抗疫工作大局，決不允許其破壞社會穩定大局。

夏寶龍指出，中央於2月16日成立內地支援香港抗疫專班，中央有關部委近百人在深圳集中辦公，廣東省和深圳市有160多人直接參與專班工作。

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責任編輯：陳葆琳