政府首次招聘新聞處處長　擁紀律部隊背景看高一綫？

▲ 謝振中（左）在反修例期間經常主持例行記者會，知名度因而提升。（經濟日報資料圖片）

政府據悉發出內部招聘通告，為新聞處處長一職進行招聘，招募對象是首長級薪級表第2點（D2級）或以上至少10年，即不止政務官（AO）可以競爭。有新聞處中人稱，內部缺乏10年首長級經驗人選，所以今次招聘，已率先排除了內部人士，更有人估計，政府的心水人選，或是來自紀律部隊！

自從2019年反修例風波後，武官崛起得到重用，近年獲提拔的紀律部隊人士眾多，包括保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞，就連政務司司長一職，也首次由警隊出身的李家超升任，所以就有AO估計，武官行情較高。

哪位紀律部隊人士，能夠勝任新聞處處長？回顧反修例風波期間，警隊會舉行例行記者會，由時任警察公共關係科總警司謝振中主持，令他廣受市民認識，他之後調任葵青區指揮官，今年更加入保安局協助抗疫，擔任保安局首席助理秘書長，日前更為新建的社區隔離設施解畫：「現時知道香港人不慣用踎廁，新隔離設施將只設座廁。」然而，謝振中沒有10年的首長級D2級經驗。

另一位被人點名的潛在人選，則是警務處副處長（國家安全）劉賜蕙。劉賜蕙是警務處維護國家安全部門的負責人，在前年也有份遭美國制裁，在1984年加入警隊的劉，料今年達退休之齡。與謝振中相比，劉賜蕙在警隊更為資深，職位也較高，所以比謝振中高一綫。

其實除了新聞處處長，去年底開始公開招聘的公務員學院院長一職，政圈早已盛傳，今年四月退休的警務處副署長郭蔭庶將會出任。

有AO向傅流螢稱，AO是添馬中晉升速度最快的一批，但擁10年首長級經驗的AO，最年輕的已達45歲。

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