【換肝手術】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　未知是否藥物影響肝功能

▲ 消息指瑪麗醫院近日完成一宗肝移植手術，患者有服用中藥習慣。

本港第五波疫情嚴峻，不少市民都會考慮服用中成藥增強免疫力，或者染疫後自行服用中成藥改善徵狀。消息指瑪麗醫院最近完成一宗換肝手術，該名肝衰竭患者有服用中藥習慣，包括近日「抗疫藥物」「連花清瘟膠囊」，由於本身病情複雜，未知道是否藥物引起肝功能問題，需要進一步調查。

消息指，瑪麗醫院昨日（10日）曾為一名肝衰竭患者完成換肝手術，據了解該名患者有服用中藥習慣，包括曾服用中成藥「連花清瘟膠囊」，本身並非染疫人士。據了解，由於患者本身病情複雜，暫時未有證據顯示是因該藥物引致，但有待院方進一步調查。

消息指，由於肝衰竭有不同的成因，除了藥物外亦有可能與本身身體其他因素有關，患者過去一天情況較為危殆，當身體狀況穩定後才可了解清楚。

今日（11日）疫情記者會上，亦有傳媒向醫管局查問是否有市民服用「連花清瘟膠囊」後，出現肝衰竭須入院治療。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞沒有確認有關個案，她強調因應不同人的體質及病情，市民在服用中藥前須諮詢中藥師意見及詳讀包裝說明，醫管局已設熱線1834511可查詢，每周7日、朝9晚7運作，市民歡迎致電查詢，解答中藥醫問題。

另外，浸大中醫早前分析3種中成藥藥效，提醒市民亂用或致不適，詳情即看：【下一頁】

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋