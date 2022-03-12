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【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見

17:16 2022/03/12

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消息指瑪麗醫院近日完成一宗肝移植手術，患者有服用中藥習慣。

本港第五波疫情嚴峻，不少市民都會考慮服用中成藥增強免疫力，或者染疫後自行服用中成藥改善徵狀。消息指瑪麗醫院最近完成一宗換肝手術，該名肝衰竭患者有服用中藥習慣，包括中藥膠囊，由於本身病情複雜，未知道是否藥物引起肝功能問題，需要進一步調查。醫管局未有確認有關個案，強調市民須食中藥前應諮詢中醫意見。

消息指，瑪麗醫院星期四（10日）曾為一名肝衰竭患者完成換肝手術，據了解該名患者有服用中藥及中成藥習慣，本身並非染疫人士。據了解，由於患者本身病情複雜，暫時未有證據顯示是因該藥物引致，但有待院方進一步調查。

消息指，由於肝衰竭有不同的成因，除了藥物外亦有可能與本身身體其他因素有關，患者過去一天情況較為危殆，當身體狀況穩定後才可了解清楚。

今日（1２日）疫情記者會上，亦有傳媒向醫管局查問是否有市民服用「連花清瘟膠囊」後，出現肝衰竭須入院治療。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞沒有確認有關個案，她強調因應不同人的體質及病情，市民在服用中藥前須諮詢中藥師意見及詳讀包裝說明。

醫管局已設熱線1834511可查詢，每周7日、朝9晚7運作，市民歡迎致電查詢，解答中藥醫問題。

另外，浸大中醫早前分析3種中成藥藥效，提醒市民亂用或致不適，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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