【第五波疫情】聶德權今晤公務團體述抗疫工作安排　鼓勵政府人員共同擔當主體責任

▲ 聶德權今日與公務員團體會面，並聽取職方意見及關注。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局局長聶德權今日與4個公務員中央評議會、4個主要跨部門公務員團體代表會面，講述政府整體抗疫策略以及政府僱員參與抗疫工作的安排，並聽取職方代表的意見及關注。他又呼勵，政府人員繼續同心一致，竭盡所能共同擔當抗疫的主體責任。

聶德權表示，政府會調動一切可以調動的人力和資源，採取一切必要的措施，全體公務員隊伍不分彼此，均上下同心以抗疫為首要任務，對於大量政府同事，為抗擊疫情努力，致衷心謝意。

他續指，政府會為前綫抗疫人員，提供合適及足夠的保護裝備及措施，也會在行動前安排簡報，預先提供正確穿戴和卸除個人防護裝備指引和短片，行動後也會安排，有需要的人員進行檢測。

另外，公務員事務局今日發出指引，密切接觸者完成隔離後可恢復上班，毋須等待同住家人康復或完成檢疫，而政府僱員完成隔離及康復後，即時檢測呈陽性，也毋須再次隔離。

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記者：陳宛彤