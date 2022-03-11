【渠管播疫】4萬公屋單位曾擅改排水管　房委擬撥6.2億改善公屋渠管

▲ 房委會轄下4萬公屋單位曾擅改排水管。（資料圖片）

近期大批公屋須圍封強檢，揪出大批確診個案。據悉，房委會擬撥款6.19億元，今年8月起推出3項屋邨渠管改善工程，包括阻截地台去水口隔氣彎管的用水流失，盼減低大廈播毒風險。

據悉，房委會已檢查600幢公屋大廈的室外公共排水管，以及成功入屋檢查約46萬伙公屋戶的排水管，當中約4萬個單位曾擅改渠管，包括移除廁所分支排氣管。房委會已要求租戶自費維修，重新駁喉。房委會亦建議實施3項渠管改善工程，開支約6.19億元，工程為期約2年半。

工程包括將天台排氣管伸延至離天台地面逾3米，減低出現擾流效應的風險；為76個屋邨共25.5萬個單位加裝分支接駁喉管，收集洗手盆的用水，補充「U型隔氣彎管」的水封；以及為約7.1萬個單位的地台去水口，加裝獨立U型渠。

據悉，房委會計劃8月開展工程，並按確診情況、樓齡和長者住戶比例決定施工次序，料工程需時2年半。至於今年中至2025年竣工的新項目，其天台排氣管亦要按照最新標準安裝。由於新落成項目均設「W型渠管」，其餘渠管改善工程將不影響新項目現有設計。

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責任編輯：陳梓蔚