【快速檢測】6區民政事務處向25個屋苑派20萬快速檢測套裝　即睇可領取屋苑名單

▲ 6區民政事務處向25個屋苑派20萬快速檢測套裝。（資料圖片）

東區、觀塘、西貢、元朗、南區和屯門均發現有污水樣本對新冠病毒呈陽性，民政事務總署今日（11）表示，以上各區的民政事務處，將會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約20萬套快速測試套裝。



東區民政事務處和觀塘民政事務處，會透過物業管理公司向富景花園、富欣花園、富怡花園、佳翠苑及曉翠苑，以及觀塘區的坪石邨、彩福邨及彩霞邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

西貢民政事務處和元朗民政事務處亦透過物業管理公司，分別向西貢區的茵怡花園、康盛花園、英明苑、欣明苑、景明苑及浩明苑，以及元朗區的天頌苑、天晴邨及天富苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

南區民政事務處則透過房屋署，向鴨脷洲邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

屯門民政事務處透過房屋署和物業管理公司，向香港黃金海岸、三聖邨、愛琴海岸、兆安苑、海景花園、青榕臺及碧翠花園的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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責任編輯：陳梓蔚