  • 21°C
香港時間 : 2022311日 (週五) 23:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快速檢測】6區民政事務處向25個屋苑派20萬快速檢測套裝　即睇可領取屋苑名單

社會 22:43 2022/03/11

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

6區民政事務處向25個屋苑派20萬快速檢測套裝。（資料圖片）

東區、觀塘、西貢、元朗、南區和屯門均發現有污水樣本對新冠病毒呈陽性，民政事務總署今日（11）表示，以上各區的民政事務處，將會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約20萬套快速測試套裝。
　　　

  • 東區民政事務處和觀塘民政事務處，會透過物業管理公司向富景花園、富欣花園、富怡花園、佳翠苑及曉翠苑，以及觀塘區的坪石邨、彩福邨及彩霞邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

 

  • 西貢民政事務處和元朗民政事務處亦透過物業管理公司，分別向西貢區的茵怡花園、康盛花園、英明苑、欣明苑、景明苑及浩明苑，以及元朗區的天頌苑、天晴邨及天富苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

 

  • 南區民政事務處則透過房屋署，向鴨脷洲邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

 

  • 屯門民政事務處透過房屋署和物業管理公司，向香港黃金海岸、三聖邨、愛琴海岸、兆安苑、海景花園、青榕臺及碧翠花園的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【快速測試】實惠網上開售歐盟認證快速測試套裝　$150/10盒每人限購1套
今日 15:01
【快速測試】實惠網上開售歐盟認證快速測試套裝　$150/10盒每人限購1套
【齊心抗疫】馬鞍山居民疫情下推出物資配對服務　組義工團向全家確診者派糧食檢測包
今日 17:46
【齊心抗疫】馬鞍山居民疫情下推出物資配對服務　組義工團向全家確診者派糧食檢測包
【DSE2022】考評局下周起派送快速測試套裝至各校　日校考生須回校領取
今日 17:54
【DSE2022】考評局下周起派送快速測試套裝至各校　日校考生須回校領取

你可能感興趣

【快速測試】實惠網上開售歐盟認證快速測試套裝　$150/10盒每人限購1套
今日 15:01
【快速測試】實惠網上開售歐盟認證快速測試套裝　$150/10盒每人限購1套
【齊心抗疫】馬鞍山居民疫情下推出物資配對服務　組義工團向全家確診者派糧食檢測包
今日 17:46
【齊心抗疫】馬鞍山居民疫情下推出物資配對服務　組義工團向全家確診者派糧食檢測包
【DSE2022】考評局下周起派送快速測試套裝至各校　日校考生須回校領取
今日 17:54
【DSE2022】考評局下周起派送快速測試套裝至各校　日校考生須回校領取
快速測試套裝 快速測試 物業管理 佳翠苑 兆安苑 天富苑 黃金海岸 富景花園 富欣花園 欣明苑

最高瀏覽

【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【公務員復工】消息：康復公務員一旦「復陽」 毋須隔離檢疫可如常上班
今日 16:19
【公務員復工】消息：康復公務員一旦「復陽」 毋須隔離檢疫可如常上班
【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation
18:06 2022/03/10
【方艙醫院】4日3夜方艙醫院隔離日記 港女平常心看待：當去Staycation