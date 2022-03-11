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【公務員染疫】聶德權：政府僱員約15%中招　料全民強檢影響公共服務

社會 22:52 2022/03/11

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聶德權相信全民強檢進一步影響公共服務（聶德權fb)

本港第五波持續，公務員事務局局長聶德權今（11日）於社交媒體上表示，截至昨日共有28,648名政府僱員染疫，涉及78個政府部門，佔政府僱員總數約15%，當中近8,000人已經康復，回到工作崗位。

聶德權今午與各公務員團體召開視像會議，會上談及全民強制檢測安排正在籌劃細化當中，當局會因應疫情最新發展，適時公布安排，又指相信有關行動規模龐大，將會是一個總動員的行動。由於大部分人手抽調至全民強制檢測，屆時一些公共服務或會進一步受到影響，希望市民體諒。

聶又指，現時政府部門僅維持緊急及必須服務，以騰出人手處理抗疫工作，而無論公務員本身的職責是否與抗疫相關，都要隨時配合部門調動，參與抗疫工作，而公務員實施特別上班安排，目的是為了減少人流。

對於坊間不時有指責公務員沒有全力投入抗疫，聶德權強調這絕非事實，在第五波疫情中，支援圍封行動、擴大疫苗接種計劃、加快病毒追蹤、增設社區隔離設施及後續管理、統籌物資運送和發放、支援居家隔離人士等工作，均需要公務員在前線參與和後勤支援。

以多區圍封強檢行動為例，便有逾47個政策局及部門參與，文職、紀律部隊，管理層、前線皆有；參與隔離檢疫措施的部門則包括紀律部隊、衞生部門及工程部門。

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記者：鄧凱文

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