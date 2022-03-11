【信用卡盜用】黃傑龍自爆信用卡遭盜用損失1,600元　個半月後才知能否取回款項

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍，今晚在其facebook專頁表示，懷疑其個人信用卡遭盜用，損失1,600元。

黃傑龍指，今日下午5時半其網上銀行應用程式突然震動提示，「話多謝我消費$800可以去抽獎」，對此感到奇怪，登入程式欲查核相關情況時，竟又有訊息表示「又消費$800恭喜我叫我抽獎多一次」，因此立即意識到信用卡遭人盜用。

其後銀行再傳訊息予黃傑龍，稱有不尋常消費而自動作出攔截。黃傑龍後來致電銀行，銀行稱已經有2次800元網上消費已過數，損失共1,600元，銀行建議黃傑龍填表申請「爭議消費」，預計6至12個星期後才知能否取回款項。

黃傑龍亦自嘲，「昨日有飲食業老闆比冇誠意匪徒行劫，估唔到今日輪到我...老闆都仲有得罪（追）出去講兩聲粗口，我只係可以填咗兩張forms」。

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責任編輯：蘇文軒