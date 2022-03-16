【教師專訪】搗蛋女生乏關顧扯頭髮自殘致秃 傑青老師藉藍球解心結助回人生正軌

▲ 梁國成老師認為，學生很多時只是欠缺機遇，碰上了便能一展所長。

源於自身的經歷和實踐，身為香港十大傑出青年的籃球教練兼小學老師梁國成一直深信：「人生可以自主選擇，機會可以自行創造，理想是有可能達到。」從運動中培養出來的克難堅毅精神，以及在奮鬥中建立的隊友情誼，學生收穫的是滿足感和自信心，更能跳出以往的框架，摸索出真正想要的人生目標和方向。

▲ 梁國成希望透過籃球活動，培養學生克難堅毅的精神。（圖片由受訪者提供）

以身作則，老套卻終生受用。梁國成笑說，如今跟學生亦師亦友的行事作風，全是借鑑了舊時中學體育老師的最佳示範。多得這位老師的大膽放手和鼓勵，讓初中的他膽粗粗自組籃球隊，集結全級長得最高的12位同學成軍，想不到一年後竟拿下學界新界區丙組比賽的冠軍，那刻令梁國成自信心大增。

籃球傳播希望

梁國成認為，學生很多時只是欠缺機遇，碰上了便能一展所長。「當年體育老師扶我一把，不斷給機會，用積極又不太干預的方式讓你發揮，後來更幫忙報名參選香港隊，從此改變了我一生。」推己及人，他也以這精神來教育學生，望他們能抓緊機會，找到屬於自己的出路。

▲ 傑青籃球教練梁國成認為，透過運動訓練可讓學生提升自信，建立正確的價值觀及人生觀。（陳國峰攝）

籃球絕對是梁國成人生的重要組成部分，也是香港十大傑出青年、香港傑出義工的獲獎由來。他由籃球學界代表隊，一直奮鬥至入選香港代表隊，如今當上小學體育老師，漸漸察覺運動為學生帶來的改變力量，終促成非牟利組織「希望種子籃球亞洲」的成立，義務為基層及弱勢社群的小童及青少年提供籃球訓練，只望藉著運動，令學生提升自信之餘，也能建立正確的人生觀和價值觀。

興趣與關懷並重

運動不單是強身健體，梁國成笑說有不少學生因籃球而重回人生正常軌道。「打吓波，傾吓偈」是他跟學生打成一片的好方法，有位曾自殘的中二女生亦因此而改變。「她上堂時專門破壞秩序，令老師好頭痛。我反而是被她的禿頭嚇了一跳，初時以為患病，後來才知是自殘造成。我當無事，只問她有無興趣打籃球。」他指與年輕人相處要亦師亦友，他們不受義正詞嚴一套，倒不如以興趣和關心先行。後來才知女生是來自兒童之家，她搗蛋背後只想引起他人注意和關心。

女生成為球隊中的一分子，漸漸從隊友中確立了存在感。「生命影響生命，同隊的大姐姐好關心她，經常跟她聊天，令她覺得被關心、在意，漸漸就沒有躲在被窩中扯頭髮的自殘行為，生活也慢慢有了好的改變。」梁國成慨歎，就算學生的行為有偏差，也不能當他們是壞人，這很不公平，他們最需要是有人扶一把，給予機會。

▲ 小朋友從籃球訓練中，體驗了要享有成果，必先努力付出的道理。（圖片由受訪者提供）

團隊精神的迷人之處在於，一隊籃球隊全力為比賽做準備，努力向目標進發，在共同進退中彼此關心和鼓勵，無論賽事輸贏也能得到書本上沒有的滿足感。曾有位來自綜援家庭的女生，內向得幾乎不說話，但隨着跟隊友並肩作戰的日子而慢慢改變。「無論比賽輸定贏，他們在事前事後都會討論交流，女生從中找到定位，變得較為活潑，很明顯地多了自信心，打波時的表現自然更出色。」這位女生現已加入義教籃球的工作，希望他人從中同樣有所收穫，展開不一樣的人生。

文字溝通更有效

講起跟年輕人的相處之道，亦師亦友是大原則，而溝通方式則要與時並進。根據梁國成觀察所得，年輕人不喜歡與人溝通交流，反而多透過手機、社交平台去獲取資訊。他無奈道：「我遇到好多小朋友，他們不喜歡聊天，面對面時是話無兩句，但用WhatsApp溝通時，反而聊得更多。」跟年輕人溝通是需要共同的語言。「他們好在意自己在社交平台的存在感，在他的Post上給個Like，得到的注意力比在他面前長篇大論還要多。」

▲ 梁國成認為跟年輕人溝通，可以興趣為開首，再以關心來拉近彼此距離。（圖片由受訪者提供）

他提醒「溝通」時間亦是關鍵，大清早的信息是注定沒回應，「嘗試進入他們的世界，以他們熟悉的方式來溝通，而不是家長採用自己認為舒服的方式，就如一起飲杯咖啡的『聊天』，很多時年輕人都不會受落。」他笑說若有事要跟學生商量，也會叫他們到球場打波，再「順便」講幾句。

因了解才能助學生建立正確的人生觀、價值觀，但始終離不開誠信和堅毅精神的根本。梁國成指，好多人覺得現時年輕人沒有目標，渾渾噩噩，就如在義教團隊中亦有不少這樣的「過來人」。「有位做運輸的18歲男生，每次見面都說要辭職，基本上不會對未來有任何想法，日子見步行步。歸根究柢，就是覺得自己家庭不富裕、成績不好，沒有條件去選擇。」

當這位男生加入籃球隊後，梁國成見證他由新手初哥到成為球隊主力。「打籃球不會輕鬆，要贏他人，一定要先付出。可以打得不好，但要盡力用心。」在短短三、四個月的時間，感受到他明顯變得自信。「他發掘出自己的長處，而且還有能力去教人，同時也意識到自身的行為會影響其他小朋友，做事就變得更有責任感和肯承擔。」他在教學中找到人生方向，現於一間青少年社區中心擔任幹事之餘，也在攻讀社工課程。

▲ 在疫情前，「希望種子籃球亞洲」不時舉行社區籃球交流比賽。（圖片由受訪者提供）

多年的籃球生涯，讓梁國成接觸了形形式式的學生或年輕人，他最喜歡以故事書來比喻人生，也以此勉勵他們：「如果你是故事書中的主角，內容可以好精采，好有色彩，選擇權和主導權都在自己手中，最緊要對未來要有期盼。」

記者：劉妙賢