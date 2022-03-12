【封區檢測】何文田愛民邨信民樓下午3時半起圍封強檢　6廈圍封強檢近千宗陽性【不斷更新】

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本港第五波疫情嚴峻，確診數字數以萬宗，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。在6廈圍封強檢後揪出992宗陽性個案，其中黃大仙東頭（二）邨安東樓住戶確診率逾18%，另外屯門友愛邨愛智樓確診率亦逾17%。

【15:35】

政府宣布，由於何文田愛民邨信民樓污水呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午3時半起圍封強檢，目標是在明日下午1時完成此行動，受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。

【15:03】黃大仙東頭（二）邨安東樓有2人未進行強制檢測

黃大仙東頭（二）邨安東樓下午約1時完成強制檢測行動。政府共檢查了約137名受檢人士的檢測報告，發現有2人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約3時完成。政府亦提醒沒有應門的18戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【15:00】黃大仙東頭（二）邨偉東樓圍封強檢

黃大仙東頭（二）邨偉東樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上8時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】屯門友愛邨愛樂樓圍封強檢

屯門友愛邨愛樂樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午3時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】屯門翠寧花園第1座圍封強檢

屯門翠寧花園第1座污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府自下午3時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上8時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:00】

政府下午2時起圍封屯門友愛邨愛義樓強檢，目標是在明日約下午1時完成行動，受檢人士須於今日下午9時前接受檢測。

政府指，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【13:00】

黃大仙東頭（二）邨安東樓完成封區強檢，共455人接受檢測，當中發現82宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪240戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:45】

何文田愛民邨敦民樓完成封區強檢，約1,400人接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案和68宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦派員到訪約680戶，當中72戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了248名受檢人士的檢測報告，發現有14人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【12:33】

觀塘安達邨俊達樓完成圍封強檢，共1,440人士接受檢測，發現134宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦到訪約860戶，當中145戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:00】

青衣長亨邨亨麗樓完成封區強檢，共1,760人士接受檢測，當中發現43宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府共檢查了約510名受檢人士的檢測報告，發現有14人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【10:00】

深水埗幸福邨福月樓今早10時完成封區強檢，共有1,304人接受檢測，當中發現215宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。另外，政府共檢查了113名受檢人士的檢測報告，發現有13人未進行強制檢測。

【09:58】

屯門友愛邨愛智樓今早9時30分完成封區強檢，共有約1 720人接受了檢測，當中共發現295宗初步陽性檢測個案和46宗檢測結果不確定個案。此外，政府派員到訪約780戶，當中42戶在過程中沒人應門。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰